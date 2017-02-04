На границе Латвии с Россией уже стоит 23 км забора

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

На границе Латвии с Россией уже установлено 23 километра забора для задержания нелегальных иммигрантов, рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны (ГПО) Евгения Позняк.

Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км.

В 2017 году на обустройство границы

выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Позняк.

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Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку.

Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км - те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 млн евро.

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