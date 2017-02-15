Почему латвийцы не могут употреблять просроченные продукты? Могут!

 

Фото: Reuters/ScanPix

Министерство земледелия на своем сайте предлагает заполнить опрос о возможности разрешить торговать продуктами питания после окончания рекомендованного срока годности.

Это касается отдельных групп товаров. Опрос размещен на сайте zm.gov.lv в разделе «Активные опросы».

Как пояснили в министерстве, есть два вида сроков годности. «Использовать до» относится к продуктам животного происхождения, которые могут стать опасны, и в торговле ими ничего менять не планируется. Термина «рекомендуется до» используется для продуктов, которые теряют свежесть, но опасными не становятся, например, сладости, риск, хлеб, макароны. Изменения могут коснуться этой группы продуктов, сообщает региональное СМИ Bauskas Dzīve.

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