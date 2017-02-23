Эксперт рассказал, какие языки надо учить, чтобы получить в Латвии хорошую работу

 

Фото: Valery Sharifulin / TASS

По словам руководителя компании по отбору персонала CV-Online Latvia Айвиса Бродиньша, комплект «латышский-русский-английский» языки сегодня является необходимым стандартом для того, чтобы найти хорошую работу в Латвии. Однако тенденции современного рынка труда говорят о том, что помимо этих языков для роста свой конкурентоспособности надо начинать учить другие языки.

Специалист подчеркивает, что довольно часто молодые латыши не знают русского языка, и это является препятствием для трудоустройства. «Работодатели по этому поводу очень недовольны, - рассказал он rus.db.lv . - Молодежь, как правило, хорошо знает английский язык, а с русским возникают определенные пробелы.

Мы сталкиваемся с ситуацией, когда позиции русского работника, который рос, например, в билингвальной семье и поэтому знает хорошо оба языка, намного выше, чем у работника с родным латышским языком».

Поэтому совет для латышской молодежи - учить русский язык, который пригодится при приеме на работу.

Что касается других языков, то на первые места по востребованности вышли скандинавские языки. «Очень много предприятий из Швеции и Норвегии в последнее время открыли в Латвии много колл-центров, их уже примерно 20 в Латвии. - поясняет эксперт. - Сами предприятия организуют курсы по изучению этих языков, однако первоначально наличие английского языка все-равно обязательно».

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На такие позиции в колл-центрах охотно берут тех, кто какое-то время поработал за границей и вернулся в Латвию.

По мнению эксперта, таких центров становится только больше, поэтому скандинавские языки стоит учить в первую очередь.

Кроме того востребованы сегодня люди со знанием немецкого, французского и голландских языков. Из трех на первое место эксперт ставит немецкий язык.

Говоря о перспективе на 10 лет вперед, эксперт советует учить также индийский и китайский языки. «Пока вакансий с требованием знать китайский очень мало, однако надо смотреть на мировые тенденции, - поясняет он. - Китайские компании когда-то обязательно войдут на наши рынок, и получить очень хорошую работу смогут именно те, кто знает китайский язык».

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