Наивно мечтать о богатстве на пенсии; работать нам придется до 80 лет

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Надеяться на то, что государство обеспечит будущим пенсионерам большие пенсии, нельзя.

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Старение общества было в этом году одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе, а по прогнозам ООН, в 2100 году в мире будет 2,5 млрд человек старше 65 лет. Это создаст много вызовов экономического характера, так как пропорция работающих и пенсионеров ухудшится.

На государственном уровне расходы на здравоохранение, скорее всего, будут расти быстрее, чем налоговые поступления. Старший менеджер Всемирного экономического форума Питер Ванхам указывает, что большинство из нас живет так, будто знает, что выйдет на пенсию примерно в 60 лет и проживет до 80. Мы автоматически считаем, что государство будет платить нам пенсии так же, как платило нашим родителям и их родителям. Но это наивно и даже опасно, поскольку, по всей вероятности, работать нам придется до 80 лет и самим платить за свои пенсии, так как у правительств денег на это не будет.

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