 

Фото: flickr.com/Asinka Photography/Коллаж TVNET

Русский TVNET спустя год после показа фильма ВВС на Латвийском телевидении решил выяснить, как сегодня живет Даугавпилс — город, в котором разворачиваются события фильма. Действительно ли это та территория, где со дня на день может развернуться сценарий, разыгранный в фильме ВВС, где царят сепаратистские настроения, и люди хотят присоединиться к России?

Еще по этой теме

На самом ли деле это город, где живут одни русские, и по-латышски здесь не говорят? Или это лишь несколько из массы штампов, существующих в сознании людей, которые или никогда не были во втором по величине городе Латвии, либо привыкли получать информацию, сидя в кабинетах и не видя реальной ситуации.

19 февраля 2016 года в эфире ЛТВ1 был показан псевдодокументальный фильм британского телеканала BBC «Третья Мировая война: взгляд из командного пункта». Действие фильма происходит в Даугавпилсе, в ходе «революции» над зданием местного самоуправления водружают флаг России, а мятежники берут город и его окрестности контроль.

Реклама

Видео

В фильме звучат призывы к проведению референдума по признанию «Латгальской народной республики». Именно в Даугавпилс, по фантазии режиссера, врываются российские «агрессоры», чтобы аннексировать Латгалию. Примечательно, что авторы фильма даже не озаботились узнать, как правильно пишется название города, и как правильно именуются жители Латгалии, изобретя новое слово «латгалийцы».

Провокация тоже средство

До показа фильма самоуправление Даугавпилса, а также несколько общественных организаций, включая Даугавпилсское отделение Русской общины Латвии (ДО РОЛ), расценили фильм британского телеканала, как провокацию и неудачную попытку изображения вымышленной действительности. Руководство всех самоуправлений Латгалии направило открытые письма президенту Латвии, в Сейм, министрам, Латвийскому телевидению, Национальному совету по электронным СМИ. ДО РОЛ писало письмо и на ВВС с требованием извиниться за показ, но ответа не последовало.

«Фильм «Третья мировая война: в командном пункте» абсолютной документально-художественной провокацией, направленной против жителей Латгальского региона, крайне остро затрагивая патриотические чувства живущих здесь латышей, русских, поляков, белорусов, литовцев, а также в самой низменной форме противопоставляет нас остальной Латвии, Европе и миру", - говорилось в письме.

Авторы отмечали, что в многонациональной и многоконфессиональной Латгалии людей не разделяют национальным или религиозным убеждениям, люди, несмотря на экономические трудности, здесь живут дружно и всегда рады гостям. При этом, особо подчеркнуто в письме, на средства налогоплательщиков, в том числе живущих в Латгалии, канал LTV1 приобретает и демонстрирует фильм, который на международном уровне негативно изображает и Даугавпилс и всю Латгалию.

Видео

Самоуправления Латгалии в письме предложили властям оценить последствия, к которым может привести показ фильма, но, видимо, мнение четвертой части Латвии на высшем уровне не принято учитывать, поскольку фильм в эфире LTV1 все равно был показан 19 февраля.

Абсурд и клевета

Студенты Даугавпилсского университета, обучающиеся по программе «Культурные и бизнес-связи Восточной Европы», делились своим мнением о фильме с местной прессой и журналистами ЛТВ, специально приехавшими на показ. Кино показали на лекции по международной политике.

«В Даугавпилсе живет много русскоязычных людей, но у нас нет таких конфликтов, у нас сепаратистов, мы дружим и относился друг к другу толерантно. Если и есть какое-то проявление конфликтов, то это дело только отдельных лиц в социальных сетях, но готовы ли они что-то сделать вне интернета? Многие русские из Даугавпилса никогда не бывали в России, и они считают своей страной, родиной Латвию», - поделилась впечатлениями студентка Ласма Курсите, добавив, что происходящее в Даугавпилсе недостаточно отображается на рижских телеканалах, это касается как политических событий, так и культурных.

Ее сокурсница Ронита Кушнере сказала: «Какова была цель создателей фильма? Неужели в Англии, в кабинете, какие-то люди лучше видят и знают, что происходит на самом деле, решают, кому жить, а кому умирать?

Нам уже надоело, что Даугавпилс воспринимают как второй Крым».

Студент Парвиз Сабиров, приехавший учиться в ДУ из Таджикистана, сказал, что его родители были свидетелями гражданской войны в Таджикистане, и ему сложно судить о происходящих сейчас событиях, но фильм вызвал чувство глубокого недоумения. Абсурдом и нелепицей назвал показанное в фильме Даниел Скурицкий.

Даугавпилс - русский город Латвии, но не пророссийский

После известных событий на Украине и в Крыму, и особенно после показа фильма в Даугавпилс зачастили иностранные журналисты, которых здесь не было годами, говорит председатель Даугавпилсского отделения Русской общины Латвии Евгений Дробот. Он каждый раз старается отвести гостей к одной из главных достопримечательностей города – храмовой горке, где по соседству стоят храмы четырех традиционных конфессий. «Я считаю, что это символ многонационального города, и настроение в городе соответствует этому нашему символу».

«По статистике, в Даугавпилсе более 50% русских жителей, а русскоязычными считают себя 85% жителей, это и белорусы, и поляки, и евреи, и литовцы. Это вполне естественно в силу географического положения города и его нахождения в составе того или иного государства. Многие приехали сюда после войны восстанавливать заводы, потом строить ГЭС.

Особенно хочу отметить староверов, живущих на этой земле более 300 лет. Я считаю, что

Даугавпилс – русский город Латвии, более того, русский город Европы (например, есть еще Нарва), но клеить ярлыки типа «пророссийский», «пролатвийский» и еще какой-то «про» - неуместно», - говорит Е. Дробот.

Он отмечает, что не знает ни одной политической или общественной организации, которые ставили бы идеи сепаратизма.

«Русский – самый распространенный язык общения в Даугавпилсе, и в данном случае можно утверждать, что это русский город. Но это объективно определяется этническим составом, латыши ни в одном историческом периоде не были здесь в большинстве. Но Даугавпилс, несомненно, латвийский город, - говорит редактор газеты «Латгалес Лайкс», единственной в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае, выходящей на латышском и русском языках, Линда Килевица.

– Я лично ни разу не слышала, чтобы кто-то говорил о присоединении к России. Я заметила только то, что люди с более радикальными взглядами в национальных вопросах активнее действуют в социальных сетях, выражая симпатии или антипатии политике, осуществляемой Россией».

Слыша вопросы о Крыме и о лояльном отношении президента США к выбору жителей полуострова, Е. Дробот обычно рассказывает иностранной прессе о следующей тенденции: не было территорий, которые требовали бы себе автономии, независимости, будучи бедными: «Баски, шотландцы и другие – это богатые территории, которые хотят свои богатства оставить у себя. Будем откровенны – Латгалия, по сравнению с другой Латвией, запущенный уголок.

На мой взгляд, с чисто экономической точки зрения, требование какой-то автономии в данном случае абсурдно».

Мир и май

Общественная организация РОЛ - главный организатор празднования 9 мая в Даугавпилсе еще с советских времен, и за все годы при любых политических властях не было препятствий в подготовке и организации мероприятий, отмечает Е. Дробот. «Наши депутаты понимают, в каком городе они живут. Естественно, им нужна поддержка на выборах, и они стараются учесть интересы жителей. И дума не вкладывает свои средства в данный праздник», - говорит он.

Процедура стандартная – в городскую думу подаются заявки на проведение массового мероприятия (отдельные заявки на шествие, концерт, митинг, салют и т. д.), их рассматривает специальная комиссия. Важный момент в данном процессе – обеспечение общественного порядка, поскольку народу всегда много, т. е. в местах проведения дежурит муниципальная полиция, «Скорая помощь», дорожная полиция и пр.

«Часть людей просто уже привыкли, что в Даугавпилсе с размахом отмечают 9 мая. Но кому-то не нравится, что день памяти жертв войны выставляется напоказ, и становится чуть ли не равноценным празднику города мероприятием. Латыши все же привыкли памятные дни отмечать без помпезности», - говорит Линда Килевица.

Даугавпилс? Слышал, но не бывал

Стойкая ассоциация рижан с Даугавпилсом – русский город, второе, что называют – тюрьма «Белый лебедь». Из 11 опрошенных Русскийм TVNET на улицах Риги 9 человек в Даугавпилсе никогда не были, один бывал в советское время, у второго, латыша, недалеко от города живет родственник. Он сказал, что улицах слышна, преимущественно, русская речь.

«Я слышала, что в Даугавпилсе есть музей самогона», - сказала одна рижанка лет сорока. Вторая, ее ровесница, вспомнила, что о Даугавпилсе ей рассказывал муж, у которого там в военном училище учился отец. У кого-то Даугавпилс не вызывал никаких ассоциаций, двое сказали, что учились с русскими однокурсниками отсюда. Один русскоязычный рижанин вспомнил, что проезжал Даугавпилс по пути в Белоруссию.

В Даугавпилсе уже давно существует местная поговорка:

от Даугавпилса до Риги близко, а от Риги до Даугавпилса далеко.

Местных жителей совсем не пугают 240 км пути в столицу, тогда как для коренных рижан город является реальным «Дальним Востоком».

«Лет 15-20 назад меня регулярно спрашивали: как ты можешь там жить?!» Но уже довольно долгое время глупых вопросов больше не задают. Возможно, потому, что все мои друзья и родственники побывали здесь и уехали домой с самыми лучшими впечатлениями», - говорит Л. Килевица.

Все смешалось

TVnet обратился к двум пенсионерам, которые днем прогуливались по центральному парку Даугавпилса, с вопросом о «языковом статусе» Даугавпилса и о роли латышского языка в их жизни. Выяснилось, что Виктор и Анна – одна из сотен смешанных семей, таких пар в Даугавпилсе и регионе очень много: он русский, она латышка или наоборот. Живут вместе 40 лет, поэтому со временем разногласия на национальную тему стерлись.

«Мы-то женились еще в конце 70-х, не задумывались о том, кто какой национальности. Я наполовину полька, наполовину латышка, муж из Белоруссии. Отмечаем и католические, и православные праздники, и 23 февраля, и 8 марта, и 9 мая – отцы воевали. Оба наших сына женились на латышках, и разность в менталитетах мы немного чувствуем.

Они искали компромисс, когда встав вопрос о крещении детей. Дома они говорят и по-русски, и по-латышски, дети пошли учиться в школу, которая считается «латышской», - рассказала Анна. Виктор признался, что так толком и не выучил латышский: «Работал на заводе, потом таксистом. Однажды мне пассажир-латыш сделал замечание, что я переспрашиваю, наверное, не местный был».

«Я с подругой хожу на курсы латышского языка. Пыталась изучать язык самостоятельно, но одной сложно, лучше, когда как в школе, вместе со всеми, мотивация намного выше», - рассказала Наталья. Как и многие даугавпилчане, она изучала латышский в школе, но потом он в работе не пригодился, коллектив русский, и практики не было.

Теперь она мама второклассника, и вместе с сыном читает детские книги на латышском языке, смотрит латвийские телеканалы. «Я не считаю, что в Даугавпилсе русских как-то зажимают, с дискриминацией не сталкивалась. Да, Даугавпилс преимущественно русский город, но латышский язык знать надо, мы ведь живем в Латвии. У меня есть друзья-латыши».

Чувствуют ли латыши Даугавпилса какое-то давление со стороны русскоязычного населения? Что мешает, или наоборот, помогает в ежедневной работе, общении в условиях такого двуязычия? «Позитивный момент в том, что каждый день есть возможность быть вместе с людьми других национальностей, знать обычаи, традиции, наслаждаться культурой.

Негативный аспект лично у меня был связан с незнанием или неиспользованием государственного языка, особенно тяжелый опыт был в сфере здравоохранения, потому что медицинские вопросы и так достаточно сложные, чтобы нужно было их осмыслить или описать на другом языке», - говорит Линда.

В очередь за латышским

Курсы латышского языка в Даугавпилсе очень востребованы. Уже несколько лет самоуправление города выделяет средства на обучение в год нескольких сотен человек, в бюджете этого года на эти цели предусмотрено почти 26 000 евро. Курсы организуются в первую очередь, для работающих людей, у которых нет возможности учиться на курсах, предлагаемых Государственным агентством занятости.

В феврале 2017 года очередные курсы начались в 15 новых группах, есть группы для начинающих, есть для тех, где курсанты уже имеют достаточные знания. В нескольких микрорайонах города сейчас учатся 300 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по вечерам, чтобы работающим людям было удобно. Курсы длятся 4 месяца. В первый месяц ведется строгий контроль – если курсант не приходит на 3 занятия, его отчисляют и берут следующего. Второй набор обычно проводится в сентябре.

Многие идут на курсы, чтобы впоследствии сдать на гражданство или на категорию. Многие потому, что требует работодатель. Например, продавец Елена, которая училась на курсах в 2014 году, рассказала, что пошла учить латышский, чтобы получить «корочку» более высокой категории.

В прошлом году удостоверения об окончании курсов получили 485 человек.

В то же время недостаточные знания латышского (по мнению Центра госязыка) доставили немало хлопот депутату городскому думы Владиславу Бояруну («Латгальская партия»). В январе этого года Даугавпилсский суд принял решение полностью удовлетворить требование ЦГЯ об аннулировании депутатских полномочий В. Бояруна, но он оспорил данное решение. В 2013 году ему из городского бюджета были выделены 2300 евро на улучшение знаний латышского, как и двум его коллегам-депутатам.

«Все латыши в Даугавпилсе знают русский язык, но не все русские знают латышский.

Проблема языка не стоит для школьной молодежи. Проблема в другом: грамотного латышского языка и грамотного русского языка становится очень мало, людей, пишущих и говорящих на грамотном языке, все меньше. К этому привела языковая политики, осуществляемая в Латвии. Язык – это предмет изучения, но не средство обучения», - говорит Евгений Дробот.

«Настроений «присоединиться» или «отсоединиться» у нас в городе нет, а все публикации об этом раздуваются искусственно.

Нужно ведь как-то оправдать сюда ввод войск НАТО. Это точно не приведет к улучшению отношений с Россией, наоборот, усилит напряженность и недоверие.

Никто не хочет быть мишенью, а нас фактически подставляют. Если конфликт начнется, мы будем первыми», - считает председатель ДО РОЛ, добавляя, что некоторые иностранные журналисты откровенно провоцируют на другие ответы и даже испытывают некоторое разочарование, не увидев в Даугавпилсе созданных о нем мифов и представлений.

Еще по этой теме
BBC покажет, как Россия вторгается в Латвию

BBC покажет, как Россия вторгается в Латвию

Вешняков считает провокацией фильм BBC о вторжении России в Латвию

Вешняков считает провокацией фильм BBC о вторжении России в Латвию

Урбанович: фильм BBC причинил Латвии экономический вред, но правительство не реагирует

Урбанович: фильм BBC причинил Латвии экономический вред, но правительство не реагирует


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 105000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 51980 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые предупредили об опасности мандаринов Wo&Men

Ученые предупредили об опасности мандаринов

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским! Wo&Men

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Ученые увидели, как черная дыра мешает образовываться звездам Hi-Tech

Ученые увидели, как черная дыра мешает образовываться звездам

Раскрыты размеры экрана нового iPhone Hi-Tech

Раскрыты размеры экрана нового iPhone

Иван Ургант поделился редким снимком с женой Showbiz

Иван Ургант поделился редким снимком с женой

Латвийско-Российские отношения

Даугавпилс

TVNET спрашивает

Подаете ли вы милостыню? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 