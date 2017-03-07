Русский TVNET спустя год после показа фильма ВВС на Латвийском телевидении решил выяснить, как сегодня живет Даугавпилс — город, в котором разворачиваются события фильма. Действительно ли это та территория, где со дня на день может развернуться сценарий, разыгранный в фильме ВВС, где царят сепаратистские настроения, и люди хотят присоединиться к России?

На самом ли деле это город, где живут одни русские, и по-латышски здесь не говорят? Или это лишь несколько из массы штампов, существующих в сознании людей, которые или никогда не были во втором по величине городе Латвии, либо привыкли получать информацию, сидя в кабинетах и не видя реальной ситуации.

19 февраля 2016 года в эфире ЛТВ1 был показан псевдодокументальный фильм британского телеканала BBC «Третья Мировая война: взгляд из командного пункта». Действие фильма происходит в Даугавпилсе, в ходе «революции» над зданием местного самоуправления водружают флаг России, а мятежники берут город и его окрестности контроль.

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В фильме звучат призывы к проведению референдума по признанию «Латгальской народной республики». Именно в Даугавпилс, по фантазии режиссера, врываются российские «агрессоры», чтобы аннексировать Латгалию. Примечательно, что авторы фильма даже не озаботились узнать, как правильно пишется название города, и как правильно именуются жители Латгалии, изобретя новое слово «латгалийцы».

Провокация тоже средство

До показа фильма самоуправление Даугавпилса, а также несколько общественных организаций, включая Даугавпилсское отделение Русской общины Латвии (ДО РОЛ), расценили фильм британского телеканала, как провокацию и неудачную попытку изображения вымышленной действительности. Руководство всех самоуправлений Латгалии направило открытые письма президенту Латвии, в Сейм, министрам, Латвийскому телевидению, Национальному совету по электронным СМИ. ДО РОЛ писало письмо и на ВВС с требованием извиниться за показ, но ответа не последовало.

«Фильм «Третья мировая война: в командном пункте» абсолютной документально-художественной провокацией, направленной против жителей Латгальского региона, крайне остро затрагивая патриотические чувства живущих здесь латышей, русских, поляков, белорусов, литовцев, а также в самой низменной форме противопоставляет нас остальной Латвии, Европе и миру", - говорилось в письме.

Авторы отмечали, что в многонациональной и многоконфессиональной Латгалии людей не разделяют национальным или религиозным убеждениям, люди, несмотря на экономические трудности, здесь живут дружно и всегда рады гостям. При этом, особо подчеркнуто в письме, на средства налогоплательщиков, в том числе живущих в Латгалии, канал LTV1 приобретает и демонстрирует фильм, который на международном уровне негативно изображает и Даугавпилс и всю Латгалию.

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Самоуправления Латгалии в письме предложили властям оценить последствия, к которым может привести показ фильма, но, видимо, мнение четвертой части Латвии на высшем уровне не принято учитывать, поскольку фильм в эфире LTV1 все равно был показан 19 февраля.

Абсурд и клевета

Студенты Даугавпилсского университета, обучающиеся по программе «Культурные и бизнес-связи Восточной Европы», делились своим мнением о фильме с местной прессой и журналистами ЛТВ, специально приехавшими на показ. Кино показали на лекции по международной политике.

«В Даугавпилсе живет много русскоязычных людей, но у нас нет таких конфликтов, у нас сепаратистов, мы дружим и относился друг к другу толерантно. Если и есть какое-то проявление конфликтов, то это дело только отдельных лиц в социальных сетях, но готовы ли они что-то сделать вне интернета? Многие русские из Даугавпилса никогда не бывали в России, и они считают своей страной, родиной Латвию», - поделилась впечатлениями студентка Ласма Курсите, добавив, что происходящее в Даугавпилсе недостаточно отображается на рижских телеканалах, это касается как политических событий, так и культурных.

Ее сокурсница Ронита Кушнере сказала: «Какова была цель создателей фильма? Неужели в Англии, в кабинете, какие-то люди лучше видят и знают, что происходит на самом деле, решают, кому жить, а кому умирать?

Нам уже надоело, что Даугавпилс воспринимают как второй Крым».

Студент Парвиз Сабиров, приехавший учиться в ДУ из Таджикистана, сказал, что его родители были свидетелями гражданской войны в Таджикистане, и ему сложно судить о происходящих сейчас событиях, но фильм вызвал чувство глубокого недоумения. Абсурдом и нелепицей назвал показанное в фильме Даниел Скурицкий.

Даугавпилс - русский город Латвии, но не пророссийский

После известных событий на Украине и в Крыму, и особенно после показа фильма в Даугавпилс зачастили иностранные журналисты, которых здесь не было годами, говорит председатель Даугавпилсского отделения Русской общины Латвии Евгений Дробот. Он каждый раз старается отвести гостей к одной из главных достопримечательностей города – храмовой горке, где по соседству стоят храмы четырех традиционных конфессий. «Я считаю, что это символ многонационального города, и настроение в городе соответствует этому нашему символу».

«По статистике, в Даугавпилсе более 50% русских жителей, а русскоязычными считают себя 85% жителей, это и белорусы, и поляки, и евреи, и литовцы. Это вполне естественно в силу географического положения города и его нахождения в составе того или иного государства. Многие приехали сюда после войны восстанавливать заводы, потом строить ГЭС.

Особенно хочу отметить староверов, живущих на этой земле более 300 лет. Я считаю, что

Даугавпилс – русский город Латвии, более того, русский город Европы (например, есть еще Нарва), но клеить ярлыки типа «пророссийский», «пролатвийский» и еще какой-то «про» - неуместно», - говорит Е. Дробот.

Он отмечает, что не знает ни одной политической или общественной организации, которые ставили бы идеи сепаратизма.

«Русский – самый распространенный язык общения в Даугавпилсе, и в данном случае можно утверждать, что это русский город. Но это объективно определяется этническим составом, латыши ни в одном историческом периоде не были здесь в большинстве. Но Даугавпилс, несомненно, латвийский город, - говорит редактор газеты «Латгалес Лайкс», единственной в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае, выходящей на латышском и русском языках, Линда Килевица.

– Я лично ни разу не слышала, чтобы кто-то говорил о присоединении к России. Я заметила только то, что люди с более радикальными взглядами в национальных вопросах активнее действуют в социальных сетях, выражая симпатии или антипатии политике, осуществляемой Россией».

Слыша вопросы о Крыме и о лояльном отношении президента США к выбору жителей полуострова, Е. Дробот обычно рассказывает иностранной прессе о следующей тенденции: не было территорий, которые требовали бы себе автономии, независимости, будучи бедными: «Баски, шотландцы и другие – это богатые территории, которые хотят свои богатства оставить у себя. Будем откровенны – Латгалия, по сравнению с другой Латвией, запущенный уголок.

На мой взгляд, с чисто экономической точки зрения, требование какой-то автономии в данном случае абсурдно».

Мир и май

Общественная организация РОЛ - главный организатор празднования 9 мая в Даугавпилсе еще с советских времен, и за все годы при любых политических властях не было препятствий в подготовке и организации мероприятий, отмечает Е. Дробот. «Наши депутаты понимают, в каком городе они живут. Естественно, им нужна поддержка на выборах, и они стараются учесть интересы жителей. И дума не вкладывает свои средства в данный праздник», - говорит он.

Процедура стандартная – в городскую думу подаются заявки на проведение массового мероприятия (отдельные заявки на шествие, концерт, митинг, салют и т. д.), их рассматривает специальная комиссия. Важный момент в данном процессе – обеспечение общественного порядка, поскольку народу всегда много, т. е. в местах проведения дежурит муниципальная полиция, «Скорая помощь», дорожная полиция и пр.

«Часть людей просто уже привыкли, что в Даугавпилсе с размахом отмечают 9 мая. Но кому-то не нравится, что день памяти жертв войны выставляется напоказ, и становится чуть ли не равноценным празднику города мероприятием. Латыши все же привыкли памятные дни отмечать без помпезности», - говорит Линда Килевица.

Даугавпилс? Слышал, но не бывал

Стойкая ассоциация рижан с Даугавпилсом – русский город, второе, что называют – тюрьма «Белый лебедь». Из 11 опрошенных Русскийм TVNET на улицах Риги 9 человек в Даугавпилсе никогда не были, один бывал в советское время, у второго, латыша, недалеко от города живет родственник. Он сказал, что улицах слышна, преимущественно, русская речь.

«Я слышала, что в Даугавпилсе есть музей самогона», - сказала одна рижанка лет сорока. Вторая, ее ровесница, вспомнила, что о Даугавпилсе ей рассказывал муж, у которого там в военном училище учился отец. У кого-то Даугавпилс не вызывал никаких ассоциаций, двое сказали, что учились с русскими однокурсниками отсюда. Один русскоязычный рижанин вспомнил, что проезжал Даугавпилс по пути в Белоруссию.

В Даугавпилсе уже давно существует местная поговорка:

от Даугавпилса до Риги близко, а от Риги до Даугавпилса далеко.

Местных жителей совсем не пугают 240 км пути в столицу, тогда как для коренных рижан город является реальным «Дальним Востоком».

«Лет 15-20 назад меня регулярно спрашивали: как ты можешь там жить?!» Но уже довольно долгое время глупых вопросов больше не задают. Возможно, потому, что все мои друзья и родственники побывали здесь и уехали домой с самыми лучшими впечатлениями», - говорит Л. Килевица.

Все смешалось

TVnet обратился к двум пенсионерам, которые днем прогуливались по центральному парку Даугавпилса, с вопросом о «языковом статусе» Даугавпилса и о роли латышского языка в их жизни. Выяснилось, что Виктор и Анна – одна из сотен смешанных семей, таких пар в Даугавпилсе и регионе очень много: он русский, она латышка или наоборот. Живут вместе 40 лет, поэтому со временем разногласия на национальную тему стерлись.

«Мы-то женились еще в конце 70-х, не задумывались о том, кто какой национальности. Я наполовину полька, наполовину латышка, муж из Белоруссии. Отмечаем и католические, и православные праздники, и 23 февраля, и 8 марта, и 9 мая – отцы воевали. Оба наших сына женились на латышках, и разность в менталитетах мы немного чувствуем.

Они искали компромисс, когда встав вопрос о крещении детей. Дома они говорят и по-русски, и по-латышски, дети пошли учиться в школу, которая считается «латышской», - рассказала Анна. Виктор признался, что так толком и не выучил латышский: «Работал на заводе, потом таксистом. Однажды мне пассажир-латыш сделал замечание, что я переспрашиваю, наверное, не местный был».

«Я с подругой хожу на курсы латышского языка. Пыталась изучать язык самостоятельно, но одной сложно, лучше, когда как в школе, вместе со всеми, мотивация намного выше», - рассказала Наталья. Как и многие даугавпилчане, она изучала латышский в школе, но потом он в работе не пригодился, коллектив русский, и практики не было.

Теперь она мама второклассника, и вместе с сыном читает детские книги на латышском языке, смотрит латвийские телеканалы. «Я не считаю, что в Даугавпилсе русских как-то зажимают, с дискриминацией не сталкивалась. Да, Даугавпилс преимущественно русский город, но латышский язык знать надо, мы ведь живем в Латвии. У меня есть друзья-латыши».

Чувствуют ли латыши Даугавпилса какое-то давление со стороны русскоязычного населения? Что мешает, или наоборот, помогает в ежедневной работе, общении в условиях такого двуязычия? «Позитивный момент в том, что каждый день есть возможность быть вместе с людьми других национальностей, знать обычаи, традиции, наслаждаться культурой.

Негативный аспект лично у меня был связан с незнанием или неиспользованием государственного языка, особенно тяжелый опыт был в сфере здравоохранения, потому что медицинские вопросы и так достаточно сложные, чтобы нужно было их осмыслить или описать на другом языке», - говорит Линда.

В очередь за латышским

Курсы латышского языка в Даугавпилсе очень востребованы. Уже несколько лет самоуправление города выделяет средства на обучение в год нескольких сотен человек, в бюджете этого года на эти цели предусмотрено почти 26 000 евро. Курсы организуются в первую очередь, для работающих людей, у которых нет возможности учиться на курсах, предлагаемых Государственным агентством занятости.

В феврале 2017 года очередные курсы начались в 15 новых группах, есть группы для начинающих, есть для тех, где курсанты уже имеют достаточные знания. В нескольких микрорайонах города сейчас учатся 300 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по вечерам, чтобы работающим людям было удобно. Курсы длятся 4 месяца. В первый месяц ведется строгий контроль – если курсант не приходит на 3 занятия, его отчисляют и берут следующего. Второй набор обычно проводится в сентябре.

Многие идут на курсы, чтобы впоследствии сдать на гражданство или на категорию. Многие потому, что требует работодатель. Например, продавец Елена, которая училась на курсах в 2014 году, рассказала, что пошла учить латышский, чтобы получить «корочку» более высокой категории.

В прошлом году удостоверения об окончании курсов получили 485 человек.

В то же время недостаточные знания латышского (по мнению Центра госязыка) доставили немало хлопот депутату городскому думы Владиславу Бояруну («Латгальская партия»). В январе этого года Даугавпилсский суд принял решение полностью удовлетворить требование ЦГЯ об аннулировании депутатских полномочий В. Бояруна, но он оспорил данное решение. В 2013 году ему из городского бюджета были выделены 2300 евро на улучшение знаний латышского, как и двум его коллегам-депутатам.

«Все латыши в Даугавпилсе знают русский язык, но не все русские знают латышский.

Проблема языка не стоит для школьной молодежи. Проблема в другом: грамотного латышского языка и грамотного русского языка становится очень мало, людей, пишущих и говорящих на грамотном языке, все меньше. К этому привела языковая политики, осуществляемая в Латвии. Язык – это предмет изучения, но не средство обучения», - говорит Евгений Дробот.

«Настроений «присоединиться» или «отсоединиться» у нас в городе нет, а все публикации об этом раздуваются искусственно.

Нужно ведь как-то оправдать сюда ввод войск НАТО. Это точно не приведет к улучшению отношений с Россией, наоборот, усилит напряженность и недоверие.

Никто не хочет быть мишенью, а нас фактически подставляют. Если конфликт начнется, мы будем первыми», - считает председатель ДО РОЛ, добавляя, что некоторые иностранные журналисты откровенно провоцируют на другие ответы и даже испытывают некоторое разочарование, не увидев в Даугавпилсе созданных о нем мифов и представлений.

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