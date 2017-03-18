Депутат: Пропасть между богатой частью общества и остальными увеличивается

Кришьянис Кариньш
 

Кришьянис Кариньш. Фото: Rebeka Žeire / LETA

В США и в Европе, в том числе и в Латвии, пропасть между богатой частью общества и остальными становится только больше, а средний класс погружается в стагнацию, - считает депутат Европарламента Кришьянис Кариньш («Единство»).

Депутат сообщил агентству ЛЕТА, что социальная пропасть вызывает недовольство современного общества, в результате чего на горизонте появляются такие личности, как нынешний президент США Дональд Трамп.

«Если посмотреть на аналогичные случаи, например, в истории Европы, ситуации бывали мрачные.

Может быть, сейчас все не настолько мрачно, или по крайней мере я не настолько пессимист.

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Все это началось в 2008-2009 гг. с экономическим кризисом, за которым в Европе последовал еще и кризис беженцев, в результате у нас есть уже и политический кризис. Кроме того, нельзя сказать, что популисты внезапно взялись ниоткуда. В нашем обществе такие люди были всегда», - высказался Кришьянис Кариньш.

Политик добавил:

«Если у всех все хорошо, люди смотрят на популистов, улыбаются и живут дальше. Однако в моменты, когда им плохо или кажется, что плохо, люди начинают думать, что носителям радикальных взглядов можно доверять.

Как доказала история, эта вера напрасна. Трамп тоже не причина, а последствия нынешней хромающей системы.

Лидер крайне правого Французского национального фронта Марин Ле Пен не причина, а последствие. Мы можем это очень хорошо видеть в некоторых европейских странах. Людей, которые голосуют за такие партии, не надо обвинять. С политической точки зрения Европа и вообще западный мир как таковой стали очень нездоровыми, в том числе США, очень сильная страна и важная для Балтии».

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