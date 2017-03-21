Куда пропала велополоса на улице Лачплеша?

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Этим вопросом задаются те, кто с первыми теплыми деньками пересел с четырехколесных железных коней на двухколесные.

Велополоса на улице Лачплеша никуда не исчезла. В прошлом году на этой улице производился ремонт дорожного покрытия, который завершился поздней осенью по причине длительных работ по замене подземных коммуникаций. Асфальтовое покрытие на участке улицы Лачплеша от улицы Тербатас до Кришьяна Валдемара обновят к маю.

Как только эти работы завершатся, на Лачплеша снова «нарисуют» велополосу. Горизонтальная разметка появится не только от улицы Тербатас до улицы Валдемара, но и на участке от улицы Авоту до улицы Сколас.

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Некоторые участки велополосы на улице Лачплеша будут оборудованы резиновыми фиксаторами. Это будет сделано в местах, где вдоль полосы расположены автостоянки. Ограничительные элементы нужны для того, чтобы сократить количество конфликтных ситуаций между автоводителями и велосипедистами. Потому что в прошлом бывали случаи, когда припаркованные машины блокировали движение велотранспорта.


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