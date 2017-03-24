Латвия ждет канадских инвесторов и военных

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич вчера в Оттаве встретился с министром международной торговли Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и обсудил с ним развитие экономического сотрудничества двух стран.

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, во время встречи стороны обсудили также преимущества, предоставляемые Всеобъемлющим экономическим и торговым соглашением между ЕС и Канадой (CETA).

Министры вспомнили состоявшуюся в Риге встречу 23 февраля, когда парламент Латвии первым из стран ЕС ратифицировал CETA и Соглашение о стратегическом партнерстве между ЕС и Канадой, и выразили надежду на то, что в Латвии преимущества CETA особенно оценят малые и средние предприятия, сообщает ЛЕТА.

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«В интересах Латвии и Канады как можно скорее начать временное применение соглашения CETA, а также его быстрая ратификация национальными парламентами стран-участниц ЕС. Латвийские предприниматели проявили интерес к возможностям в секторе услуг, государственным закупкам Канады, а также импорту сырья из Канады. Латвийские предприниматели заинтересованы в открытии торговой миссии в Канаде», - сказал глава МИД Латвии.

Ринкевич призвал канадские компании использовать транзитную и логистическую инфраструктуру Латвии. Он также отметил интерес латвийских предпринимателей к открытию торговой миссии в Канаде. «Надеемся в дальнейшем на более интенсивное экономическое сотрудничество, диверсифицируя латвийский экспорт и привлекая инвестиции из Канады. Канадских инвесторов ждут в Латвии», - сказал Ринкевич.

«Мы удовлетворены сотрудничеством нашей авиакомпании «Air Baltic» и канадского предприятия «Bombardier», которое является хорошей основой для более тесных экономических связей между Латвией и Канадой», - сказал министр иностранных дел.