Март: цветы с небес, «болезнь легионеров» и война на Центральном рынке

Все оживает с приходом весны, ведь жизнь наполняется яркими красками, новыми впечатлением, а мечты о теплом солнце становятся все ближе. Давайте вспомним, какими событиями был богат март, и чем он нам запомнится.

Цветы с небес: рижане празднуют 8 Марта, почти как в Голливуде!

Уже больше ста лет восьмого марта в мире отмечается Международный женский день, и в Латвии в том числе. В этом году представители «Rīgas mikroautobusu satiksme» встречали своих пассажирок с тюльпанами, на Центральном Рынке представительницам слабого пола дарили цветы, а у торгового центра Spice приземлился вертолет, из которого вышли пилоты- красавцы и дарили дамам цветы, конфеты, а самое главное - говорили такие слова, от которых у тех розовели щечки, появлялся блеск в глазах и улыбка на лице! Смотрите, как это происходило, в нашей фотогалерее, и чаще делайте сюрпризы своим любимым - они этого очень ждут!

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ЧИТАЙ НА TVNET: Цветы с небес: рижский сюрприз на 8 Марта, достойный Голливуда!

ЧИТАЙ НА TVNET: Долой праздник 8 марта!











































































Aizvērt У торгового центра Spice приземлился вертолет с цветами Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







В Латвии вспышка «болезни легионеров»

В марте Айзкраукле так называемой болезнью легионеров заразился новорожденный ребенок, а в соседнем Вильнюсе к этому времени от этого заболевания умерли уже три человека, в связи с чем, в столице Литвы была объявлена чрезвычайная ситуация. Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез. По информации самоуправления, легионеллез был подтвержден у ребенка, которому всего 13 дней от роду. От других жильцов сигналов о заболевании не поступало. Бактерии были обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где проживала семья с новорожденным. Известно, что трое из больных легионеллезом обратились в медицинское учреждение уже за первые месяцы этого года, а также, в Риге была зафиксирована одна смерть, возможно, связанная с данным заболеванием.

ЧИТАЙ НА TVNET: Борьба с «болезнью легионеров» может влететь жителям Латвии «в копеечку»

ЧИТАЙ НА TVNET: В Латвии вспышка «болезни легионеров» - младенец уже месяц в больнице; взрослый, возможно, скончался

ЧИТАЙ НА TVNET: Анализы подтвердили присутствие легионелл в водопроводной сети в Айзкраукле

16 марта - день латвийского раздора

В День памяти легионеров в Риге прошли традиционные мероприятия. В этом году количество участников шествия по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, но в то же время стало меньше людей, которые пришли просто посмотреть на шествие. По подсчетам полицейских, в шествии памяти легионеров приняли участие около 2000 человек. Двое были задержаны за сопротивление полиции, в отношении них начато административное дело. Еще три человека задержаны за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов. В числе задержанных - известный антифашист Александр Гильман. В целом, по оценке полиции, мероприятие прошло без существенных эксцессов.

























































































































































Aizvērt Шествие 16 марта завершилось. Как это было? Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







ЧИТАЙ НА TVNET: Скончался пенсионер, игравший «Катюшу» и «Прощание славянки» на шествии 16 марта

ЧИТАЙ НА TVNET: Мероприятия 16 марта в Риге завершились: как это было - читайте в нашем текством онлайне

ЧИТАЙ НА TVNET: Что за день такой? 16 марта - день легионеров в цифрах, фактах и скандалах (инфографика)

Война на Центральном рынке: куда делись торговые палатки?

В последнее время с Рижского Центрального рынка доносятся тревожные новости. Дело в том, что новое руководство решило расторгнуть договор с предыдущем арендатором Крытой территории. Проезжающие на трамвае мимо рынка рижане удивлены: главное торговое место столицы Латвии стремительно меняет облик. Так, внезапно были убраны палатки, с которых торговали на улице. Однако ничего сверхъестественного в этом нет. Палатки и ларьки не снесли окончательно, а перенесли ближе к мясному павильону. Это связано с глобальной реконструкцией рынка, которая началась 20 марта.

ЧИТАЙ НА TVNET: Куда делись торговые палатки на Центральном рынке

Череда трагедий в Литве

Произошедшая трагедия в соседней стране, не могла оставить равнодушными и латвийцев. 10 марта полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей ранее гражданке Литвы - тело Еве Страздаускайте было найдено закопанным в земле, а по подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство. Полиция считает, что оба молодых человека инсценировали ДТП, а после убили водителя «Audi A7». По всей, видимости основным объектом был автомобиль.

ЧИТАЙ НА TVNET: Иева Страздаускайте не была первой: бизнесмен из Латвии рассказал о пережитом

ЧИТАЙ НА TVNET: Один из убийц Страздаускайте - цыган и женат на гражданке Латвии

ЧИТАЙ НА TVNET: К подозреваемым в убийстве Евы Страздаускайте применена самая суровая мера

















Aizvērt Убийцы Евы Страздаускайте доставлены в суд 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt







Однако на этом трагические события в Литве не закончились. Так, 27 марта поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) были обнаружены трупы двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями. Работники полиции всю ночь разыскивали подозреваемого в преступлении 27-летнего сына одной из убитых. Предполагается, что мужчина убил свою мать (1968 г.р.), бабушку (1942 г.р.), отца (1967 г.р.) и его брата (1979 г.р.). А 81-летний дедушка подозреваемого, получивший ранение ноги, остался жив. Пенсионера увезли в больницу в шоковом состоянии. На следующий день, литовская полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек Эгидиюс Анупрайтис задержан в Мариямпольском уезде Литвы.

ЧИТАЙ НА TVNET: Учителя задержанного по подозрению в убийстве семьи: «Эгидиюс был одним из лучших учеников»

ЧИТАЙ НА TVNET: Трагедия в Литве: соседка считает, что до убийства мужчину довела бабушка

ЧИТАЙ НА TVNET: Трагедия в Литве: мужчина, расстрелявший свою семью, задержан



























































Aizvērt В Каунасе мужчина застрелил четырех родственников BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt Eriko Ovčarenko/15min.lt







Плявиняс: сказочные ледяные заторы привлекают внимание туристов





В начале весны вышедшая из берегов Даугава создала небезопасную обстановку в Плявиняс и Екабпилсе - река начала затапливать прибрежные территории. Подтоплены оказались несколько частных домов и муниципальных зданий, в том числе Центр молодежных инициатив и музыкальная школа, но эвакуация не потребовалась. В целом вода окружила 5-6 зданий. Жильцы подтопленных частных домов переселились к друзьям или знакомым или перебрались на второй этаж. В разговоре с TVNET, представители Плявиньской думы признались, что они давно не сталкивались с таким большим интересом людей к городу. «Возможно, что в будущем наводнение в Плявиняс станет своего рода брендом», - считает заместитель председателя Плявиньской думы Айгарс Луксс.















































































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ЧИТАЙ НА TVNET: Плявиняс: сказочные ледяные заторы привлекают большое внимание туристов

ЧИТАЙ НА TVNET: Подсчитан приблизительный ущерб, причиненный Плявиняс паводком

ЧИТАЙ НА TVNET: Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета

Редко, но метко?! На экраны вышел фильм латвийского режиссера

В этом месяце на экраны Латвии вышел фильм Станислава Токалова «То, что никто не видят». Картина привлекает внимание не только нестандартным сюжетом, но и участием российских актеров. Некоторые счастливчики, которым удалось увидеть фильм до официальной премьеры, говорили, что это может быть лучший фильм года. Премьера латвийского фильма стала важным событием в культурной жизни страны, так как такие масштабные кинопроекты в Латвии - редкость.

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ЧИТАЙ НА TVNET: Уникальное событие: на экраны вышел латвийский фильм на русском языке

ЧИТАЙ НА TVNET: Трейлер фильма «То, что они не видят» стал латвийской Интернет-сенсацией!

ЧИТАЙ НА TVNET: Фото: Актриса Шпица прогулялась по весенней Риге и снялась на крыше