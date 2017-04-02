Март: цветы с небес, «болезнь легионеров» и война на Центральном рынке

Все оживает с приходом весны, ведь жизнь наполняется яркими красками, новыми впечатлением, а мечты о теплом солнце становятся все ближе. Давайте вспомним, какими событиями был богат март, и чем он нам запомнится.
Цветы с небес: рижане празднуют 8 Марта, почти как в Голливуде!
Уже больше ста лет восьмого марта в мире отмечается Международный женский день, и в Латвии в том числе. В этом году представители «Rīgas mikroautobusu satiksme» встречали своих пассажирок с тюльпанами, на Центральном Рынке представительницам слабого пола дарили цветы, а у торгового центра Spice приземлился вертолет, из которого вышли пилоты- красавцы и дарили дамам цветы, конфеты, а самое главное - говорили такие слова, от которых у тех розовели щечки, появлялся блеск в глазах и улыбка на лице! Смотрите, как это происходило, в нашей фотогалерее, и чаще делайте сюрпризы своим любимым - они этого очень ждут!
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ЧИТАЙ НА TVNET: Долой праздник 8 марта!
В Латвии вспышка «болезни легионеров»
В марте Айзкраукле так называемой болезнью легионеров заразился новорожденный ребенок, а в соседнем Вильнюсе к этому времени от этого заболевания умерли уже три человека, в связи с чем, в столице Литвы была объявлена чрезвычайная ситуация. Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез. По информации самоуправления, легионеллез был подтвержден у ребенка, которому всего 13 дней от роду. От других жильцов сигналов о заболевании не поступало. Бактерии были обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где проживала семья с новорожденным. Известно, что трое из больных легионеллезом обратились в медицинское учреждение уже за первые месяцы этого года, а также, в Риге была зафиксирована одна смерть, возможно, связанная с данным заболеванием.
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ЧИТАЙ НА TVNET: В Латвии вспышка «болезни легионеров» - младенец уже месяц в больнице; взрослый, возможно, скончался
ЧИТАЙ НА TVNET: Анализы подтвердили присутствие легионелл в водопроводной сети в Айзкраукле
16 марта - день латвийского раздора
В День памяти легионеров в Риге прошли традиционные мероприятия. В этом году количество участников шествия по сравнению с предыдущими годами немного увеличилось, но в то же время стало меньше людей, которые пришли просто посмотреть на шествие. По подсчетам полицейских, в шествии памяти легионеров приняли участие около 2000 человек. Двое были задержаны за сопротивление полиции, в отношении них начато административное дело. Еще три человека задержаны за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов. В числе задержанных - известный антифашист Александр Гильман. В целом, по оценке полиции, мероприятие прошло без существенных эксцессов.
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Война на Центральном рынке: куда делись торговые палатки?
В последнее время с Рижского Центрального рынка доносятся тревожные новости. Дело в том, что новое руководство решило расторгнуть договор с предыдущем арендатором Крытой территории. Проезжающие на трамвае мимо рынка рижане удивлены: главное торговое место столицы Латвии стремительно меняет облик. Так, внезапно были убраны палатки, с которых торговали на улице. Однако ничего сверхъестественного в этом нет. Палатки и ларьки не снесли окончательно, а перенесли ближе к мясному павильону. Это связано с глобальной реконструкцией рынка, которая началась 20 марта.
ЧИТАЙ НА TVNET: Куда делись торговые палатки на Центральном рынке
Череда трагедий в Литве
Произошедшая трагедия в соседней стране, не могла оставить равнодушными и латвийцев. 10 марта полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей ранее гражданке Литвы - тело Еве Страздаускайте было найдено закопанным в земле, а по подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство. Полиция считает, что оба молодых человека инсценировали ДТП, а после убили водителя «Audi A7». По всей, видимости основным объектом был автомобиль.
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Однако на этом трагические события в Литве не закончились. Так, 27 марта поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) были обнаружены трупы двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями. Работники полиции всю ночь разыскивали подозреваемого в преступлении 27-летнего сына одной из убитых. Предполагается, что мужчина убил свою мать (1968 г.р.), бабушку (1942 г.р.), отца (1967 г.р.) и его брата (1979 г.р.). А 81-летний дедушка подозреваемого, получивший ранение ноги, остался жив. Пенсионера увезли в больницу в шоковом состоянии. На следующий день, литовская полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек Эгидиюс Анупрайтис задержан в Мариямпольском уезде Литвы.
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Плявиняс: сказочные ледяные заторы привлекают внимание туристов
В начале весны вышедшая из берегов Даугава создала небезопасную обстановку в Плявиняс и Екабпилсе - река начала затапливать прибрежные территории. Подтоплены оказались несколько частных домов и муниципальных зданий, в том числе Центр молодежных инициатив и музыкальная школа, но эвакуация не потребовалась. В целом вода окружила 5-6 зданий. Жильцы подтопленных частных домов переселились к друзьям или знакомым или перебрались на второй этаж. В разговоре с TVNET, представители Плявиньской думы признались, что они давно не сталкивались с таким большим интересом людей к городу. «Возможно, что в будущем наводнение в Плявиняс станет своего рода брендом», - считает заместитель председателя Плявиньской думы Айгарс Луксс.
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ЧИТАЙ НА TVNET: Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета
Редко, но метко?! На экраны вышел фильм латвийского режиссера
В этом месяце на экраны Латвии вышел фильм Станислава Токалова «То, что никто не видят». Картина привлекает внимание не только нестандартным сюжетом, но и участием российских актеров. Некоторые счастливчики, которым удалось увидеть фильм до официальной премьеры, говорили, что это может быть лучший фильм года. Премьера латвийского фильма стала важным событием в культурной жизни страны, так как такие масштабные кинопроекты в Латвии - редкость.
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