С сегодняшнего дня в Латвии меняются условия получения пособия по безработице

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

С 1 апреля в Латвии меняются условия получения пособия по безработице, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования (ГАСС) Ивета Дайне.

Лица, которые получат статус безработного после 1 апреля, будут иметь право на пособие по безработице, если взносы обязательного социального страхования за них вносились или должны были вноситься в течение 12 месяцев за последние 16 месяцев до получения статуса безработного.

Для лиц, которым Государственное агентство занятости предоставило статус безработного до 31 марта, право на получение пособия по безработице будет определяться на прежних условиях, т.е. если взносы соцстрахования вносились или должны были вноситься в течение девяти месяцев за последние 12 месяцев.

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В прошлом году ГАСС в среднем за месяц предоставляло право на получение пособия по безработице 5,5 тыс. лиц.

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