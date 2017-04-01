Помни: за въезд в Юрмалу теперь нужно платить даже тем, у кого нет 4 колес

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

В субботу, 1 апреля, начинается активный сезон в городе-курорте Юрмале, а это значит, что автоводителям нужно покупать пропуск за 2 евро. В этом году это правило распространяется и на мотоциклистов.

Отлавливать нарушителей полиция собирается с помощью специальных устройств - фотофиксаторов.

Штраф за въезд в город без разрешения составляет 50 евро.

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Водители могут использовать все городские автостоянки абсолютно бесплатно.

Разрешение на въезд на один месяц или весь летний период теперь можно оформить в электронном виде на портале epakalpojumi.jurmala.lv.

Пропуск на 30 дней стоит 31евро для транспортных средств с полной массой до 3,5 тонн, а для остальных - 43 евро. На период с 1 апреля до 30 сентября - 107 евро для легковым авто и 213 для остальных.

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