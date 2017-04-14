Латвия еще в прошлом году выполнила цель, которую надо было достичь к 2020 году

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Латвия еще в 2016 году выполнила включенную в план реформ цель достичь к 2020 году 73%-ного уровня занятости, говорится в докладе Минэкономики о выполнении национальной программы реформ «Европа 2020».

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В прошлом году уровень занятости в стране составлял 73,2%.

Как указывает Министерство экономики, экономический рост в стране и в дальнейшем будет стимулировать рост занятости, однако его темпы могут стать медленнее, потому что развитие экономики в значительной степени будет зависеть от повышения производительности труда. Темпы повышения уровня занятости частично будут обусловлены также уменьшением численности населения трудоспособного возраста.

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Для решения проблем занятости разработаны меры по стимулированию экономической деятельности и предпринимательства, повышению конкурентоспособности на рынке труда безработных и лиц, подверженных риску безработицы, по содействию спросу на рабочую силу и др.

В 2016 году на работу устроились 72 300 безработных, из них почти 28,9% - после мероприятий по содействию занятости.

В целях содействия занятости и повышения мобильности рабочей силы в период 2014-2020 гг планируется повышать квалификацию безработных, уровень образования и занятости молодежи в рамках программы «Молодежная гарантия», продлить период трудоспособности работников старшего возраста, улучшить интеграцию на рынок труда безработных, не имеющих работы длительное время и т.д.

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