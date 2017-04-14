Латвия еще в прошлом году выполнила цель, которую надо было достичь к 2020 году

Латвия еще в 2016 году выполнила включенную в план реформ цель достичь к 2020 году 73%-ного уровня занятости, говорится в докладе Минэкономики о выполнении национальной программы реформ «Европа 2020».

В прошлом году уровень занятости в стране составлял 73,2%.

Как указывает Министерство экономики, экономический рост в стране и в дальнейшем будет стимулировать рост занятости, однако его темпы могут стать медленнее, потому что развитие экономики в значительной степени будет зависеть от повышения производительности труда. Темпы повышения уровня занятости частично будут обусловлены также уменьшением численности населения трудоспособного возраста.

Реклама

Для решения проблем занятости разработаны меры по стимулированию экономической деятельности и предпринимательства, повышению конкурентоспособности на рынке труда безработных и лиц, подверженных риску безработицы, по содействию спросу на рабочую силу и др.

В 2016 году на работу устроились 72 300 безработных, из них почти 28,9% - после мероприятий по содействию занятости.

В целях содействия занятости и повышения мобильности рабочей силы в период 2014-2020 гг планируется повышать квалификацию безработных, уровень образования и занятости молодежи в рамках программы «Молодежная гарантия», продлить период трудоспособности работников старшего возраста, улучшить интеграцию на рынок труда безработных, не имеющих работы длительное время и т.д.

Еще по этой теме