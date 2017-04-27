KNAB поймало администратора неплатежеспособности на взяткев размере 6000 евро

Рига, 27 апреля, ЛЕТА. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против администратора неплатежеспособности о требовании взятки в размере 6000 евро, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь KNAB Лаура Душа.

Как свидетельствуют полученные KNAB доказательства, администратор, воспользовавшись служебным положением, потребовал взятку за выполнение законного действия в интересах крестьянского хозяйства.

К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Более подробная информация в интересах расследования не предоставляется.

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