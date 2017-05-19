Из-за опасности будет закрыта дорога Огре-Тинужи

Проводя реконструкцию дороги Огре-Тинужи, предприятие АО «Целю парвалде» наткнулось на толстый слой торфа, и возник оползень, затронувший проезжую часть, поэтому дорогу решено временно закрыть. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Огрском самоуправлении.

«Нужно предотвратить любую возможность аварии, поэтому мы договорились, что данный участок нужно закрыть. Сначала следует информировать людей, как они могут добраться до кладбища, указать объездные пути, заказать и разместить соответствующие дорожные знаки», - сказал заместитель председателя Огрской думы Эгил Хелманис.

Самоуправления Огре и Икшкиле договорились, что необходимые задачи перед закрытием дороги будут выполнены в течение двух недель.

На следующей неделе станет известна схема объездных путей.

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После закрытия дороги работы по реконструкции возобновятся полным ходом. Слой торфа будет снят и заменен песком. «Целю парвалде» готово продлить рабочее время, чтобы открыть сообщение как можно быстрее, сказал производственный директор предприятия Янис Зауэрс.

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