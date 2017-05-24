Необычная кража в Ропажи: с частной территории «стащили» туалет

Радость от сделанной собственными руками работы безгранична, особенно, если речь идет о строительстве небольшого домика. Оказывается, что такой ручной труд пользуется большим уважением и ценится среди воров.

На протяжении долгого времени у Агнесы, семья которой строит дом в Ропажи, с участка пропадали стрительные материалы. Наученные горьким опытом, семейство зарывала важные инструменты в землю или просто увозили с собой. Однако то, что кому-то может прийти в голову «стащить» недостроенный туалет, девушка и подумать не могла.

«Нам позвонили соседи и сказали, что наш туалет ... пропал. Сначала думали шутка, но приехали посмотреть лично и убедились, что домик по-настоящему исчез» - рассказывает девушка.

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Для похищения туалета необходимо как минимум два человека, если не больше. Грабителям пришлось хорошенько «попотеть», чтобы вынести заветную добычу с участка.

Больше всего девушке обидно за детей, которые активно принимали участие в строительстве.

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