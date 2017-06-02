В Литву, как и в другие страны Евросоюза, а значит и в Латвию, могли попасть генетически модифицированные петунии, установила Государственная служба по растениеводству Литвы.
Министерство сельского хозяйства сообщило в пятницу, что в Литву цветы доставлены из Польши и Голландии.
Государственная служба по растениеводству проверила вызвавшие подозрения растения, поскольку получила информацию от Еврокомиссии об обнаруженных в странах ЕС генетически модифицированных петуниях.
Другая информация пока не сообщается.Еще по этой теме