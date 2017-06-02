В Латвию могли попасть генетически модифицированные петунии

 

Фото: LETA

В Литву, как и в другие страны Евросоюза, а значит и в Латвию, могли попасть генетически модифицированные петунии, установила Государственная служба по растениеводству Литвы.

Министерство сельского хозяйства сообщило в пятницу, что в Литву цветы доставлены из Польши и Голландии.

Государственная служба по растениеводству проверила вызвавшие подозрения растения, поскольку получила информацию от Еврокомиссии об обнаруженных в странах ЕС генетически модифицированных петуниях.

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Другая информация пока не сообщается.

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