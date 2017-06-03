В Вентспилсском крае на следующей неделе десантируются американские морские пехотинцы

В Варвской волости Вентспилсского края 6 июня проводится гостевой день международных учений ВМС «Baltops», во время которого с корабля «USS Arlington» высадится десант морских пехотинцев США.

Мероприятие посетят командующий 6-м флотом ВМС США и морскими силами НАТО вице-адмирал Кристофер Грейди, командуюдщий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Леонид Калниньш, посол США в Латвии Шэрон Хадсон-Дин, другие высокопоставленные иностранные и латвийские должностные лица.

С 1 по 16 июня 2017 года в Балтийском море проводятся одни из крупнейших морских военных учений «Baltops». Эти ежегодные учения проводятся под командованием США с 1972 года.

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В учениях участвуют 4000 военнослужащих, 50 кораблей и подлодок, более 50 воздушных судов. На учениях представлены 14 стран: США, Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Финляндия и Швеция. Латвия участвует в учениях «Baltops» с 1996 года.