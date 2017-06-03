Даугавпилс выбирает: «нам обидно», «нам на кладбище», «мы уезжаем»

По данным на 16 часов 3 июня, в Даугавпилсе свои голоса отдали уже почти 37,64% жителей, имеющих право голосовать (чуть более 22 тыс. человек). В 2013 году в Даугавпилсе на муниципальные выборы пришли всего 37,93%, так что можно говорить о том, что в этот раз активность достаточно высокая. На 8 утра количество проголосовавших в Даугавпилсе составляло 734 человека (1,26%) – это самый высокий показатель среди крупных городов Латвии.

Всего право голоса в Даугавпилсе имеют 58 483 жителя. В 2013 году их было 62525.

По наблюдениям Русского TVNET, настроение у людей деловое и даже приподнятое – многие приходят голосовать семьями, в утренние часы особенно много пенсионеров. На четырех участках в центре города в 9-10 утра не было свободных кабинок, а на одном из участков № 160 – в Даугавпилсском университете в очереди стояли около 20 человек.

Реклама

До закрытия избирательных участков осталось:

По данным на 8 утра, здесь проголосовали 24 избирателя, всего же на этом участке зарегистрированы 2558 человек. Председатель участка Ингуна Новицка сообщила, что все проходит в спокойной обстановке, никаких недоразумений не происходило.

Еще по этой теме

Около университета Русский TVNET встретил двух пенсионерок – Ирину и Янину. Ирина рассказала, что на каждых выборах представляет всю свою многочисленную родню, поскольку только она является гражданкой Латвии: «Муж родился в Латвии, но является негражданином.

Это очень обидно, мы 30 лет отработали на городском производстве, на заводах, платили налоги, а голосовать он не может.

Невестка с сыном тоже неграждане, собираются уезжать за границу вслед за внуком». На вопрос, сложно ли было определиться с выбором, обе женщины сразу отвечают, что легко, они давно определились, кому поставить плюсы. «В целом, мы здесь себя чувствуем очень хорошо. У нас спокойно, люди хорошие вокруг, и город стал красивее, на транспорте ездим бесплатно. Только вот работы для молодежи нет», - вздыхают пенсионерки.

Двое молодых собеседников сообщили, что с выбором они определились легко,

а свое ранее появление на участке объяснили тем, что уезжают на кладбища, поскольку 3 и 4 июня христиане отмечают Троицу.

Многие избиратели упоминали, что одна из причин довольно высокой активности - холодная погода, которая лишила возможности провести субботний день на пляже или на даче.

«4 года назад было жарко, и мы помним, что так много людей на участке не было», - рассказала Татьяна. Она пришла голосовать с сыном, которому только что исполнилось 18 лет. Молодой человек перешел в 12 класс, и после окончания школы думает учиться на инженера. На вопрос, многие ли его ровесники пошли на выборы, он ответил утвердительно.

По мнению пенсионера Эдуарда, который внимательно следит за политической жизнью города, кандидатам в депутаты Даугавпилса во время предвыборной гонки следовало бы себя вести более сдержанно, та «грязь», которая лилась в адрес друг друга некоторыми конкурентами, просто шокировала.

«Мы же наивные, верим тому, что написано, таким способом нам, наверное, и пытались запудрить мозги», - сказал он.

Почти 3000 избирателей приписаны к участку № 159 в Доме Единства. Одна из наблюдателей участка Элизабет, которая дежурила и в дни предварительного голосования, сообщила, что возле нескольких участков она заметила представителей некоторых местных СМИ, которые во время предвыборной кампании активно пиарили определенных кандидатов:

«Мы должны «мониторить», не происходит ли в радиусе 50 м предвыборной агитации».

Председатель участка Илга Лауска рассказала, что обстановка на участке спокойная, люди не растеряны, наоборот, все сосредоточены, все знают, что делают. К данному участку приписан действующий председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис, он пришел в одиннадцатом часу.

На вопрос прессы, за что голосовал, мэр ответил: «За развитие Даугавпилса. Буквально на днях Совет Европы присудил городу высшую награду за проект восстановления Крепости. Скоро в город придут большие инвестиции, и от того, насколько эффективно мы их используем, будет зависеть жизнь города на несколько десятилетий вперед».

Почему все-таки в Даугавпилсе такая высокая конкуренция? 190 кандидатов на 15 мест, среди них 3 бывших мэра и 13 действующих депутатов. Я. Лачплесис объясняет это тем, что Даугавпилс – второй по величине город Латвии, имеющий большой потенциал и ресурсы, привлекающие инвесторов. Прогнозировать результаты выборов он не стал, назвав данное занятие неблагодарным, и пусть этим занимаются букмейкеры.

Он напомнил, что 4 года назад в думу прошли кандидаты от семи списков, в этот раз картина ожидается такой же пестрой, но работать можно со всеми, главное, смотреть в одном направлении и осуществлять реальную деятельность. При этом председатель подчеркнул, что некоторым политикам никогда не пожмет руку.

Одна пожилая пара пожаловалась, что им было тяжело подниматься на второй этаж избирательного участка: «Жаль, что нельзя на любом участке проголосовать. Муж задекларирован в центре, а живем мы в другом микрорайоне. Н он выборы ходим всегда. Надеемся, что в городе будет больше работы для молодежи, чтобы не уезжала».

Фото: Фото автора

Один житель, не пожелавший представиться, тем не менее, эмоционально высказался о «бардаке», который творился во время предвыборной кампании:

«В городе полно проблем, а кандидаты преследуют только личные интересы.

Вот снова говорят о строительстве ГЭС. Сколько можно говорить? Конечно, надо строить! У людей будет работа. Мой сосед когда-то приехал в Латвию из Казахстана, его сюда на строительство ГЭС и отправили, как очень многих людей».

Фото: Фото автора

На рынке, где утром было очень много людей, народ одинаково много говорил о выборах и делах огородных. «Ну, были?», «И как, сходили?», «Пойдешь?» «За кого?» - такие вопросы задавали даугавпилчане друг другу. Русский TVNET встретил одного из лидеров партийных списков, который покупал овощи.

«Я гражданка России, не могу голосовать. В Даугавпилсе живу 40 лет, нормально все у нас. Работа бы была, а так все хорошо», - сказала продавец Вера.

На двух избирательных участках, располагающихся напротив рынка в Центральной школе, было много людей, но некоторые из них не знали, что приписаны к другим участкам. Удобно – перешел дорогу и проголосовал, но этим выборы в самоуправления и отличаются. Председатель участка № 161 Валерия Ванага отметила, чтоперепутавших свой участок было несколько, тогда как без необходимых документов или с просроченными паспортами или ID-картами никто не приходил.