Пелевин, капуста и буква Ы — как американцы изучают в Латвии русский язык

Пока в политическом пространстве Латвии с разной степенью интенсивности кипят страсти вокруг русского языка, и усилия что-то ограничить или запретить не приносят желаемых результатов, в сфере образования предприняты реальные шаги в вопросе интеграции общества и «дружбы народов», о которых властьимущие столь часто заявляют с трибун.

В Даугавпилсе уже несколько лет осуществляется проект «Learn Russian in the European Union» («Изучай русский язык в Европейском Союзе»), в рамках которого в город приезжают иностранные студенты из разных стран мира и учат русский язык, максимально погружаясь в соответствующую языковую среду.

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Программу осуществляет учебный центр «LatInSoft» и Кафедра русистики и славистики Даугавпилсского университета. «»Соль» программы в том, что студенты остаются в пространстве Евросоюза, изучают язык в самом русском городе Латвии и ЕС, они живут в русскоязычных семьях и ежедневно общаются с жителями многонационального города, получая великолепную языковую практику», - говорит заведующая кафедрой, профессор Анна Станкевич.

Еще один, не менее важный, а чаще определяющий фактор — это безопасность, отсутствие террористической угрозы и «горячих точек».

«Здесь говорят на русском языке, максимально приближенным к русскому языку в России, чего нельзя сказать об Украине или Белоруссии», - отмечает зав кафедрой.

В 2016 году в ДУ по программе обучались 240 человек из США, Канады, Швейцарии, Словакии, Италии, Великобритании, Турции и т. д. В этом году их уже более 300.

Студенты не привязаны к классическому учебному году — с сентября по июнь, учеба продолжается и летом. Все зависит от того, какие учебные дисциплины студент выбирает, учится ли он вместе с местными студентами или предпочитает индивидуальную программу, то есть один на один с преподавателем.

Бывает, иностранный студент приезжает всего на несколько недель, бывает, что на несколько месяцев или на полноценный учебный год — в таком случае он зачисляется в университет и в итоге получает соответствующий документ о том, что слушал лекции и сдавал экзамены. "Каждый случай индивидуален: например, у нас были студенты, которые собирались работать в пенитенциаарной (уголовно-исполнительной) системе, и поэтому они просили спецкурс по ненормативной лексике, потому что в тюрьмах много русскоязычных.

Один молодой человек работал в береговой охране Аляски, ему нужен был "юридический" русский язык", другим был нужен активный словарь химика, третьим специальная биологическая лексика, - рассказывает А. Станкевич.

Жилье для студентов выбираются по специальному каталогу — если та или иная русскоязычная семья готова принять у себя иностранного гостя, то она предоставляет ему отдельную комнату и питание. Семья получает за это «зарплату», студенты тоже платят вузу и учебному центру за обучение.

В основном, иностранные студенты приезжают в Даугавпилс, получив какой-либо грант (стипендию). «Эта программа выгодна во всех отношениях — заняты преподаватели, материально поддерживаются местные семьи, кроме того, студенты ходят по магазинам, посещают культурные бъекты, оставляя свои средства здесь, у нас», - говорит Анна Станкевич, добавляя, что

Даугавпилс уже очень хорошо известен в учебной среде Европы и США.

Был один забавный случай: один аспирант из Кембриджского университета узнал о Даугавпилсе из фильма ВВС «Третья мировая: В командном пункте», который его весьма развеселил. «Загуглив» Даугавпилс, он вышел на программу «Learn Russian in the European Union» и вскоре приехал.

Как русский американца поджидал

Кэри из США живет и учится в Даугавпилсе уже больше 8 месяцев, за это время он добился впечатляющих успехов. Он не только бегло говорит по-русски, но и демонстрирует большой словарный запас, порой более богатый, чем у носителей языка, причем, в его речи нередки афоризмы, просторечия и сленговые выражения.

Кэри родом из Балтимора. Он получал образование по унитарной системе: математика + история. В США это обычная практика, когда учебная программа представляет собой соединение точной и гуманитарной дисциплины. Кэри работал статистиком в Денверском университете, где поступил в докторантуру на программу международных отношений.

«Я в университете работал, можно сказать, пахал и однажды я понял, что не хочу этим заниматься всю жизнь. Хотелось чего-то еще. Я всегда любил изучать языки, и русский сначала был такой мечтой-прихотью».

На вопрос, как все начиналось, Кэри сначала задумывается, потом говорит:

«Я осознанно пошел на это, потому что русский - очень сложный язык. Наверное, русский меня … как это? Ждал?»

И на подсказку «подстерегал» радостно реагирует и записывает в тетрадь: «Да, это то самое слово! Спасибо».

По словам американского студента, самое страшное в русском языке, — буква Ы.

В Денверском университете есть кафедра русского языка. Кэри говорит, что студенты интересуются, поступают, но к третьему курсу людей остается немного, не все выдерживают. «Самые популярные иностранные языки в США - французский и испанский, потому что это помогает найти девушку или бойфренда», - рассказывает студент, чья бабушка-перуанка часто говорит с ним по-испански.

Кэри привлекала русская литература. В Германии он жил у пожилой пары на востоке страны, и супруги свободно говорили по-русски, поскольку всю жизнь прожили за железным занавесом и ни слова не знали по-английски.

Кэри говорит, что его интерес к русскому языку и культуре никак не связан с взаимоотношениями США и Россией или событиями на Украине, хотя Россия каждый день была и есть в заголовках американских изданий.

Тема его диссертации - протестные движения в России.

В ДУ ему, например, читали курсы лекций по истории, регионалистике и спецкурс о югославском конфликте. Сейчас он вместе с местными студентами слушает курсы «Налоговая система Восточной Европы» и «Новейшая русская литература». Сам же Кэри выступал перед старшеклассниками даугавпилсских школ, рассказывал об американских и русских стереотипах восприятия друг друга.

В одной из школ он даже работал помощником учителя по английскому языку. Над случаем, который произошел с Кэри в Новосибирске год назад, дети смеялись до слез.

Фото: Фото автора

Однажды придя в ресторан, он расплатился крупной купюрой. Не зная слова «сдача», но зная слово «монеты» (или «мелочь» - change), он попросил принести ему сдачу, именно мелочью, на что официантка ответила ему «Да ладно?». Просьбу, она, тем не менее, выполнила и принесла целую кучу копеек. «У меня возникло ощущение, что я сидел на паперти», - говорит Кэри.

Любознательный американец уже побывал в Риге и Юрмале. В свое время Новосибирск произвел на него огромное впечатление, и теперь в его виш-листе Сибирь и озеро Байкал занимают почетное второе место. На первом Питер, он грезит книжными магазинами Северной столицы и Финским заливом.

Капуста по ночам

Кэри рассказывает, что очень сдружился со своими хозяевами. «Благодаря семье, я чувствую себя полностью погруженным в среду. Мы много времени проводим вместе, разговариваем, отмечаем праздники. Здесь просто идеальные условия для изучения русского», - рассказывает студент,

отдельно упоминая такую важную часть его латвийской жизни, как русская кухня.

"Я влюбился в вашу гречку. У нас ее почти не едят. Мой брат владеет ресторанчиком на берегу моря и сотрудничает с местными фермерами, специально для меня он узнал, что в США тоже выращивают гречку.

Отдельный разговор о квашеной капусте и соленых огурцах — я ночью украдкой хожу их есть", - говорит Кэри. Он также по достоинству оценил латвийское пиво и один местный бар, который, по его мнению, варит самое лучшее в Европе нефильтрованное пиво. Сюда он приводил своих родителей и невесту, которые приезжали его навестить.

Интересно, что родители Кэри знали, куда уезжает сын — они слышали о Латвии, а когда прочитали, что в Даугавпилсе работает центр искусств имени их любимого художника Марка Ротко, то сказали: «Это судьба». «Сама Даугавпилсская крепость, где находится центр — потрясающая», - говорит Кэри.

В свободное время Кэри много читает. Первыми книгами, которые произвели на него впечатление, Кэри называет «Жизнь насекомых» В. Пелевина и «12 стульев» Ильфа и Петрова.

На вопрос, кем он видит себя в будущем, Кэри отвечает сразу. Планы у него амбициозные, но совершенно реальные. Этим он разительно отличается от молодых, да и взрослых латвийцев. Он четко видит себя профессором, специалистом по международным отношениям: «Я сделаю акцент на отношения США и русскоязычных стран, странами бывшего СССР. Открою клуб любителей русского языка. Хотел бы вернуться сюда лет через 5, навестить друзей».

Высокая мотивация

Еще один студент, который успешно обучался в Даугавпилсе, Майлз. Русский TVNET встретился с ним, когда Майлз показывал свою презентацию «Опыт в Даугавпилсе» преподавателям.

Майлз учится в военном вузе, сам родом из штата Вирджиния. В Даугавпилсе он провел 4 месяца, за это время обзавелся множеством друзей, среди которых и студенты, и семья, в которой он живет. Он находится в отличной физической форме, и на вопрос, какие места в городе ему больше всего полюбились, с улыбкой отвечает: «Бассейн». Майлз хочет стать пилотом, это зависит от того, насколько успешно он сдаст очень сложные экзамены по физической подготовке. Академию он заканчивает через год.

Русский он немного учил еще в школе, потом в университете.

«Язык безумно сложный, особенно буквы Ы и Щ», - смеется он.

В первое время на улицах Даугавпилса Майлза удивляло угрюмое выражение лица большинства прохожих: «Люди как будто все в себе», - говорит он.

С семьей, которая его принимала, американец отмечал Пасху и другие праздники, в числе которых был и День победы. То количество людей, которое праздновало этот день, на Майлза произвело сильное впечатление.

Он признается в вечной любви к таким блюдам, как борщ и оладьи.

Фото: Фото автора

«Все студенты, которые приезжают к нам из-за рубежа, очень мотивированы, они сразу устанавливают для себя высокую планку и достигают ее. Также они очень дисциплинированны — не только не пропускают лекции, но и не опаздывают на занятия, к тому же старательно выполняют домашние задания.

Нашим студентам есть чему у них поучиться», - говорит преподаватель, доцент Елена Браковская, которая также отмечает искреннюю доброжелательность своих воспитанников.

Майлз, в свою очередь, благодарит своих преподавателей за терпение и очень высокий уровень подготовки, а также за продуманную организацию курса обучения.