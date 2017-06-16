Работников Рижского центрального рынка обвинили в присвоении средств предприятия

Прокуратура Рижского судебного округа привлекла к уголовной ответственности двух должностных лиц и трех работников Рижского центрального рынка. В их число вошел и бывший руководитель рынка Анатолий Абрамов, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Бывший председатель правления Рижского центрального рынка и руководитель одного из отделов привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением. Об этом заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина. В прокуратуре не сообщают более подробной информации, в свою очередь, в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, КНАБ, сообщили, что речь идет о «подпольной торговле» местами на рынке.

Представитель КНАБ Лаура Душа говорит, что в бюро есть достаточно доказательств, чтобы привлечь обвиняемых к ответственности:

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«Собранные КНАБ доказательства свидетельствуют, что в период с апреля 2014 года по июль 2015 года на принадлежащем Рижской думе предприятии его председатель правления организовал присвоение средств в крупных размерах. Должностное лицо предприятия поддержала организованное руководством присвоение. В свою очередь, три работника присваивали деньги, которые попадали в их распоряжение, выполняя свои рабочие обязанности».

Один из адвокатов Анатолия Абрамова, Андрис Бауманис, сказал, что переданное в прокуратуру дело, по всей видимости, связано с организацией работы на «Ночном рынке»:

«Эта идея, насколько я понимаю, такова: его заместитель по административным вопросам вместе с надзирающими за рынком взимали какие-то «левые» деньги и делили их между собой. В том числе, делились и с г-ном Абрамовым. Ну, я так понимаю эту идею».

Адвокат сказал, что бывшего руководителя рынка в прокуратуру пока не вызывали и с обвинением он не ознакомлен. Тем не менее, своей вины его клиент не признает. Второй адвокат Анатолия Абрамова, Алдис Гецис, допускает, что случившееся, вообще, может быть недоразумением. Есть версия, что упомянутые деньги – это долг, который возвращали Анатолию Абрамову.

Нынешний руководитель рынка Андрис Морозов, который на своей должности находится, примерно, год, утверждает, что аренда торговых мест на рынках – обычное явление. Если торговец продает свой товар раньше, то он уезжает, а место остается пустым:

«Если большая часть торговцев распродадут свой товар и покинут рынок, то рынок будет пустым. То же самое происходило и в том случае. Насколько я понимаю, именно такая ситуация и происходила. Место было продано, поскольку оно было пустым, и это зафиксировали следователи, которые начали это дело».

Нынешний руководитель рынка отказывается строить предположения, насколько обоснованы или нет обвинения. Однако, он отмечает, что сбор доказательств, очевидно, был не легким, ведь КНАБ это дело расследовал три года.

Дело Центрального рынка передано в прокуратуру

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