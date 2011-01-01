Мама учеников «русской» школы: «Приходится бороться за уровень образования своих детей»

Необходимо повышать уровень преподавания государственного языка в школах нацменьшинств, а не перекладывать изучение латышского на «предметников», - такое мнение выразила читательница Русского TVNET Светлана, комментируя изменения в процессе обучения и порядке сдачи экзаменов в школах с билингвальной системой обучения. О том, с какими проблемами сталкиваются учащиеся «русских» школ, женщина знает не понаслышке - один из её сыновей получил среднее образование в 2011 году и в настоящее время работает в латышском коллективе, второй учится в 6 классе и испытывает некоторые трудности с освоением материала.

"Я - мама одного выпускника-2011 школы нацменьшинств и ещё одного сегодняшнего шестиклассника школы нацменьшинств.

Старший сын, несмотря на статус оконченной школы (нацменьшинств), получил степень бакалавра в Латвии и работает в коллективе с государственным языком общения. Один раз его на работе спросили: «А где ты так хорошо выучил… русский язык?».

Думаю, что здесь в комментариях нет необходимости. И нет надобности говорить о конкурентоспособности выпускников школ нацменьшинств.

С младшим будет сложнее. Хорошо, что у меня есть возможность помогать ему в учёбе; работаю не с утра до ночи как многие родители.

Если у старшего были учебники в 6 классе на русском, то теперь все на государственном языке. Вот и приходится дома бороться за уровень образования моего сына.

Да, он прочтёт информацию в учебниках истории, природоведения, математики и т.д., но поймёт не всё. Его родной язык - русский. Вот и приходится самой «доводить» его до необходимого уровня. Моё мнение таково - чтобы получить образованного человека, предметы следует преподавать на родном ему языке. И пример тому - мой старший сын. Я считаю его образованным человеком. Не потому, что у него степень бакалавра, а потому, что с ним можно поговорить на разнообразные темы, получить его обоснованную точку зрения и порой даже прислушаться к ней.

Надо повышать уровень преподавания государственного языка в школах нацменьшинств, а не перекладывать изучение латышского на «предметников».

Получается, что усложнив для нацменьшинств процесс получения информации и знаний, тем самым понизив уровень этих знаний, латышские школы повысили свои показатели… А вырос ли в них абсолютный уровень образования, или только относительный?", - поделилась своим мнением читательница Русского TVNET Светлана.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет делятся своим опытом.

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

Если вам есть, чем поделиться по данной теме, пишите свои истории на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv, и мы обязательно расскажем и о вашем опыте!