Дешево снять квартиру в Риге: «Депозит 375 евро и душ на кухне»

По статистике, чтобы снять в Риге квартиру, средней зарплаты бывает недостаточно. Стоимость аренды приличной квартиры, где комфортно жить самому, и куда не стыдно пригласить гостей, как правило, начинается от 250-300 евро. А что делать тем, для кого такая сумма является «неподъёмной»? Русский TVNET проанализировал предложения об аренде рижских квартир по цене 80-150 евро в месяц на популярном сайте объявлений ss.com.

«Квартиросъемщику необходимо сделать косметический ремонт. За это первый месяц в квартире можно жить бесплатно», «Об установке душа на кухне можно договориться в случае, если квартиру будут снимать на длительный срок», - на объявления о бюджетной аренде квартир без слёз не взглянешь!



125 евро + 55 евро коммунальные

«Вся мебель, техника, туалет в квартире, печное отопление, бесплатная парковка во дворе, 125 евро+55 евро коммунальные, предоплата за первый и последний месяц», - объявление об аренде 1-комнатной квартиры площадью 26 квадратных метров в центре Риги, на улице Артилерияс.

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

125 евро + 20 евро коммунальные + электричество

За 125 евро сдается квартира площадью 29 квадратных метров с кухней и туалетом в центре Риги, на улице Дагдас. Об установке душа (на кухне!) можно договориться в случае, если квартиру будут снимать на длительный срок.

В квартире печное отопление, при вселении также требуется предоплата в размере 375 евро.

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

150 евро

«Компактная и сравнительно экономичная квартира, т.к. коммунальные платежи будут невысокими. Идеально подходит для одного человека или пары», - гласит текст объявления об аренде квартиры площадью 18 квадратных метров в микрорайоне Пурвциемс на улице Буртниеку.

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

110 евро в месяц + 20 евро коммунальные

Квартира площадью 21 квадратный метр в Дарзциемсе сдаётся за 110 евро.

«Сдам квартиру с частичными удобствами, печное отопление, коммунальные - 20 евро, заезжая оплачиваете первый и последний месяц, можно декларироваться - заключаем договор», - написано в объявлении.

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com

80 евро + коммунальные 20 евро за одного человека

«Квартиросъемщику необходимо сделать косметический ремонт. За это первый месяц в квартире можно жить бесплатно. В момент заключения договора об аренде следует заплатить залог в размере 150 евро», - объявление об аренде квартиры в Пурвциемсе, на улице Стопиню.

Коммунальные платежи на одного человека, согласно тексту объявления, составляют 15-20 евро в месяц.

FOTO: Скриншот ss.com

FOTO: Скриншот ss.com