В четверг, 19 октября, в 10.00 при участии руководства Рижской думы, высших должностных лиц государства, представителей Национальных вооруженных сил и иностранных послов торжественно откроют отреставрированный памятник Свободы.

Реставрация памятника Свободы началась в августе этого года. Работы вели ООО Global Project (председатель правления Харальд Рутковскис) и реставраторы Сармите Гайсминя, Иво Граудумс, Эдгарс Яночко, Каспарс Бурвис.

Стоимость работ достигла почти 190 тыс. евро.

В первую очередь была сделана фотофиксация состояния памятника до начала реставрации, а также проведена оценка технического состояния памятника, зафиксированы и систематизированы повреждения и составлен план работ.

Как сообщалось, год назад в асфальт около памятника Свободы вмонтировали три бронзовых плиты с информацией на четырех языках – латышском, английском, русском и немецком – об авторах памятника, годе его создания и о том, что памятник возведен на народные пожертвования.

Памятник Свободы был построен на средства, пожертвованные народом, и открыт 18 ноября 1935 года.