Это рекорд! За неоплаченный въезд в Юрмалу собраны штрафы - 5 млн евро

Резко возросла сумма штрафов, которую Юрмала выписала водителям, не заплатившим 2 евро за въезд в город. Их объем за прошедший сезон достиг 5 млн евро. Сейчас многие водители получают уведомления о штрафах, и многие из них исчисляются тысячами, сообщила в четверг передача «900 sekundes» на телеканале LNT.

Нарушения в этом сезоне регистрировались чаще, потому что при въезде на территорию Юрмалы установлены видеокамеры, фиксирующие номера въезжающих автомашин. Позже самоуправление сравнивает их с базой данных транспортных средств, у которых есть долгосрочные электронные пропуска на въезд в Юрмалу.

Есть водители, которые пытались въехать в город бесплатно 50, 60 и даже в 70 раз.

Теперь им придется заплатить штрафы в размере от 2 до 4 тыс. евро. Абсолютным рекордсменом является некий таксист, который, не заплатив, въезжал в Юрмалу 200 раз. Ему выписан штраф на сумму около 10 тысяч евро.

Пока извещения о штрафах получили примерно 6000 водителей, еще десятки тысяч ждут оформления. В целом с апреля по октябрь, когда за въезд в город взимаются 2 евро, ежедневно на территорию Юрмалы без оплаты въезжало около 100 водителей.