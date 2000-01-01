12 человек, которые прославили Латвию на весь мир

Латвия - маленькая страна, но здесь жили и живут великие личности! Имя страны гордо несут десятки талантливых латвийцев. Кто они?

Звезда баскетбола Кристапс Порзиньгис

Никто из латвийцев за последнее время не обратил на себя столь пристальное внимание зарубежных СМИ как Кристап. На данный момент он играет в американской команде и состоит в первой пятерке самых результативных игроков NBA. Он один из самых перспективных спортсменов в мире. А ведь ему всего 22 года!

Танцор балета Михаил Барышников

Он - один из выдающихся танцоров за всю историю существования балета. Его карьера началась в 12 лет в Рижском хореографическом училище, затем он продолжил обучение в Ленинграде (СССР), а затем он уехал в Канаду, продолжил свою успешную карьеру в США. Он известен всему миру как выдающаяся личность, а в апреле текущего года за особые заслуги получил гражданство Латвии.

Теннисистка Алена Остапенко

Ее имя прогремело на весь мир в этом году. В начале лета впервые в спортивной истории Латвии она победила на престижном турнире «French Open», а затем и еще последовали громкие победы. 20-летняя девушка с 44 строчки рейтинга WTA перескочила на 7 - и это небывалое достижение для Латвии.

Боксер Майрис Бриедис

В апреле в Дортмунде Майрис одержал победу в борьбе с немцем Марко Хуком и завоевал пояс чемпиона WBC - одно из самых ярких событий в истории латвийского спорта. В сентябре на ринге в «Arēnā Rīga» в присутствии 11 тыс. зрителей он победил кубинского боксера Майка Переса и сохранил свой чемпионский титул.

Певец Ренарс Кауперс

Кто не знает Рейниса и группу Prāta vētra (Brainstorm)? В 2000 году на конкурсе «Евровидения» группа заняла 3 место. В 2006 году получила премию MTV «Лучший исполнитель в Прибалтике». Музыканты не останваливаются на месте - они очень популярны в России, их занют в Европе и они и продолжают завоевывать мир!

Композитор Петерис Васкс

Он - один из признанных в мире латвийских композиторов. В его коллекции - престижная премия Гердера, награда Балтийской ассамблеи и другие. В прошлом году его музыка зазвучала в сериале известного итальянского режиссера Паоло Сорентино The Young Pope, где главную роль играет кинозвезда Джуд Лоу.

Дирижер Андрис Нельсонс

В 2017 получил главную премию «Грэмми» за лучшую оркестровую запись симфонии Дмитрия Шостаковича «Под тенью Сталина» в исполнении Бостонского симфонического оркестра. Женат на еще одной талантливой личности в сфере музыки - латвийской оперной певице Кристине Ополайс. Является музыкальным директором Бостонского симфонического оркестра

Модель Гинта Лапиня

Карьера девушки началась на рижских подмостках в 2005 году. Спустя 3 года - ее первый показ на Неделе моды в Нью-Йорке. На данный момент ее можно увидеть в рекламе самых известных Домов моды, она регулярно демонстрирует одежду брендов «Luis Vuitton», «Versace» un «Dolce & Gabbana»

Охотник за корокодилами Арвидс Блументалс

Он родился в 1925 году в Дундаге, затем эммигрировал в Австралию. Стал охотником. Говорят, за свою жизнь он поймал около 40 000 крокодилов и стал прототипом героя в известном фильме "Данди по прозвищу «Крокодил".

Изобретатель джинсов Джейкоб Дейвисс

Мужчина родился в Риге. Портной Якоб Йуфесс по национальности был евреем и в середине 19 века эммигрировал в США, поменял имя и является изобретателем вещи, без котрой мы не мыслим своей жизни - джинсов. Свю идею он предложил компании Levi Strauss, которая в 1873 году запатентовала брюки из грубой ткани с металлическими заклепками.

Первооткрыватель Александр Лайме

Именно родившейся в 1911 году в Латвии Александр Лайме первым в мире достиг самого высокого водопада в мире – водопада Анхель, расположенного в Венесуэле. Его будет присвоено самому высокому в мире горному плато – плато Лайме, в Венесуэле. В Латинской Америке, да и во всем мире, его имя произносят с почтением целые поколения исследователей и альпинистов.

Изобретатель Валтерс Цапс

Родившийся в 1906 году в Риге латвийский немец Цапс является изобретатель самой маленькой и легкой в мире фотокамеры Minox одноимённой компании. Его изобретение называли «гениальной работой» во всем мире.