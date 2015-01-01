Криминальные хроники: «Собака укусила ребёнка, хозяин её повесил»

В социальных сетях то и дело публикуются видео, на которых запечатлены конфликты между владельцами собак, которые чаще всего происходят во дворах многоквартирных дворов. Нередки происшествия, когда собаки нападают друг на друга, на других владельцев четвероногих и даже на случайных прохожих. Большинство происшествий происходит из-за безответственности владельцев животных, которые выгуливают их без поводков и намордников. В рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о реальных случаях из латвийской судебной практики, когда на скамье подсудимых оказались владельцы четвероногих.

Согласно ст. 230.1 Уголовного закона Латвии:

Нарушение правил содержания животных, если в результате этого пострадавшим причинено легкое или средней тяжести телесное повреждение, наказывается кратковременным лишением свободы либо принудительными работами или денежного штрафом.

Нарушение правил содержания животных, если в результате этого пострадавшим причинены тяжкие телесные повреждения, либо это повлекло смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до трех лет либо кратковременным лишением свободы, либо принудительными работами или денежным штрафом.

Из судебных решений можно установить - владельцы четвероногих, нарушившие уголовный закон по данной статье, регулярно оказываются на скамье подсудимых. Чаще всего суд приговаривает подсудимых к исправительным работам.

Две собаки без поводка

31 июля 2014 года около 21 вечера в лесном массиве Царниковского края Байба (здесь и далее имена изменены - прим.ред.) выгуливала свою собаку породы пиренейская горная по кличке «Базиле» без поводка и намордника. В это же время свою немецкую овчарку по кличке «Рич», также без поводка и намордника, но с ошейником, выгуливала Светлана.

Собака Байбы, увидев Светлану и ее пса, побежала в их строну. Светлана держала свою немецкую овчарку рукой за ошейник, однако это не остановила двух псов, которые начали кусать друг друга. В результате стычки четвероногих телесные повреждения получила и хозяйка немецкой овчарки.

Итог: Суд признал Байбу виновной и приговорил к 60 часам исправительных работ.

«Собака набросилась на меня, я её пнул, а хозяин меня обматерил»

27 декабря 2015 года около 9:50 утра, Андрей выгуливал свою собаку породы чехословацкая волчья по кличке «Рекс», которая набросилась на мимо проходящего соседа Бориса. В результате происшествия Борис получил легкие телесные повреждения.

Андрей, представ перед судом свою вину не признавал: «Я гулял со своей собакой по роще, и уже отправлялся в сторону дома. На встречу шел пьяный сосед, с которым у меня плохие отношения. Я предупреждал Бориса, чтобы тот не подходил ко мне, потому что рядом собака. Он начал на меня ругаться. Собака отреагировал на то, что Борис стал распускать руки, и передними лапами дотронулась до него. Все это время собака находилась на поводке. Я не видел, что собака укусила соседа - она очень послушная, я 8 лет гулял с ней без поводка, никаких проблем не возникало. Однако, реагируя на жалобы соседей, с 2015 года я выгуливал собаку исключительно на поводке».

Пострадавший Борис рассказал: «С утра 27 декабря отправился в гости к своему отцу. В подъезде увидел Андрея, который шел со своей собакой без поводка. Собака стремительно приближалась в мою сторону. Спустя несколько секунд пес укусил меня за ладонь левой руки. Для того, чтобы предотвратить дальнейшие укусы, мне пришлось пнуть собаку ногой. Только после этого собака от меня отстала. Хозяин собаки не предпринимал никаких действий для того, чтобы успокоить её. После нападения Андрей начал кричать на меня матом, я тоже ответил ему на повышенных тонах. После случившегося мне пришлось ехать в больницу, а потом проходить курс лечения у своего семейного врача, а также вакцинироваться».

Свидетель Филипп рассказал, что в 9:50 утра 27 декабря завтракал у себя дома, когда сквозь приоткрытое окно увидел во дворе многоквартирного дома Бориса, к которому подбежала чехословацкая волчья собака, принадлежащая соседу Андрею. Собака была без поводка и намордника. Пёс укусил Бориса за ладонь. Спустя некоторое время на месте происшествия появился Андрей, который даже не окликнул своего питомца. Свидетель добавил, что хорошо знает данного пса, так как он неоднократно пытался напасть и на него.

Итог: Суд признал Андрея виновным и приговорил к 240 часам исправительных работ, а также взыскал 100 евро в пользу пострадавшего Бориса в качестве моральной компенсации.

Собака укусила несовершеннолетнюю, позже хозяин повесил пса

Собака «Боцис», хозяином которой являлся Дмитрий, 15 февраля 2017 года около 19 вечера выбежала в подъезд и неоднократно укусила несовершеннолетнюю Элину, которая в это время поднималась по лестнице. В результате произошедшего у девочки были ссадины и укусы на руке. Родители пострадавшей обратились в полицию.

Однако история на этом не закончилось. Как удалось установить следствию, утром 4 марта Дмитрий поехал со своей собакой по кличке «Боцис» в лес, где сначала повесил четвероногого на дереве, а после закопал его.

Итог: Дмитрий признан виновным и приговорен к 120 часам исправительных работ. Также мужчину обязали выплатить 200 евро семье пострадавшей.

Собаку держали в вольере, та покусала 10-летнего в подъезде

12 октября 2016 года беспородистая собака по кличке Белла выбежала в подъезд многоквартирного дома и набросилась на 10-летнего ребенка, укусив за левую ногу. Её хозяин Эвалд не предпринял никаких действий для того, чтобы предотвратить происшествие. Ребёнок, не ожидавший нападения, не смог оказать никакого сопротивления. Позже следствием было установлено - Эвалд держал собаку в вольере, который был установлен в его квартире. Представ перед судом, мужчина сообщил, что в тот день собака проявила агрессию и силой вырвалась из вольера, а позже - выбежала в подъезд через приоткрытую дверь.

Итог: Суд признал Эвалда виновным, приговорив его к 240 часам исправительных работы, а также обязал выплатить компенсацию в размере 700 евро семье пострадавшего ребенка.

Правила Кабинета Министров о содержании домашних животных указывают, что в городе собака на улице или в общественных местах всегда должна быть на поводке.

Без поводка животных разрешается выгуливать лишь в зеленых зонах, в лесу, учитывая правила местного самоуправления. Правила самоуправления Риги предусматривают, что в границах города во время с 7 до 23 часов выгул собак без поводка запрещен.

И помните, мы ответственны за тех, кого приручили!

Напоминаем, в рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывал и о других уголовных делах и судебных решениях Латвии. О «липовых» дипломах у двоечников и чиновников, латвийских мошенниках, насильниках и убийцах детей, заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, сутенерах читайте здесь:

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