«Я не верю, что погиб мой Ваня»: Что показала экспертиза ДНК

Экспертиза ДНК подтвердила — ребенок, найденный в Дубеньском лесу 11 июля и похороненный на лиепайском кладбище действительно Ваня Берладин. Его мама Зоя Ареева заказала анализ ДНК, потому что до конца не верила, что погибший именно Ваня. Не верит и до сих пор, даже читая строки официального письма из Управления криминалистики Госполиции Латвии.

Своего сына Зоя Ареева опознавала по фотографиям. Взглянуть на тело не решилась, поэтому доля сомнения все же осталась.

«Нельзя было, полиция разрешила взглянуть только отцу, даже деду не разрешили. На ручке родинка, и он узнал по родинке. А я не видела тела, только на фото узнала по одежде — красная строчка на подкладке. И сандалики тоже были его», — говорит мать Вани.

По просьбе родителей Ивана Берладина была назначена экспертиза ДНК.

Сигне Штейнберга, старший специалист Курземского регионального управления по связям с общественностью подтверждает: ДНК ребенка совпал с ДНК родителей. Она напоминает и то, что причиной смерти стало общее переохлаждение организма. А вот точную дату смерти экспертам установить не удалось.

Бабушка Вани по отцу Надежда Жаворонкина настроена очень категорично. Она убеждена, что вместо Вани похоронен кто-то другой.

«Может, по ошибке, а может, намеренно. Ну, не мог он в лес сам пойти, не пошел бы туда. Он бы к людям пошел, пошел бы в магазин. Но в магазине его не было, я была лично там. Когда увидела его на остановке, сказал, что ждет маму, они ехали в какой-то центр, потом я поняла, что в религиозный. Думала, мама отошла в туалет. Мальчик очень послушный, сказали, сидеть и ждать, он так и будет сидеть и ждать. Я ничего не заподозрила. Не знала, что Зоя ему запретила ехать в религиозный цент. Я так близко с их семьей не общаюсь и с Зоей не общаюсь. Он сам ко мне приходил, и все», — рассказывает Надежда.

Замначальника Управления криминалистики Госполиции Латвии Ольга Бергере отрицает возможность подделки анализа ДНК, и чтобы развеять сомнения, предлагает родителям заказать повторную экспертизу в других лабораториях.

«Если она не доверяет конкретной лаборатории и считает, что там что-то подделано, она может требовать, чтобы у родителей повторно взяли образцы,

в морге тоже запросить. Надо узнать, сохранились ли. Если нет, единственный выход — эксгумация. Родительские образцы есть, их можно взять в любой день и повторно назначить экспертизу», — говорит Ольга Бергере, замначальника Управления криминалистики Госполиции Латвии.

Следствие продолжается и дело пока не передано в прокуратуру, начальник Криминальной полиции Лиепаи Угис Ава убежден, что и

с родных Вани не стоит снимать ответственность, хотя они и так уже пострадали — ребенка уже нет в живых.

«Я их не виню, но считаю, что на них тоже лежит ответственность, они пострадавшие. Но ребенка больше нет», — заключил представитель полиции.