В Латвии закрывается еще одна больница

На этой неделе все работники больницы были извещены об увольнении. Части персонала может быть предложена работа в Стренчи, но, учитывая расстояние между населенными пунктами, такое предложение не очень реально, пишет газета.

В Страупской больнице алкоголиков лечат с 1963 года, больница расположена в Лиелстраупском замке.

Больница получала государственное финансирование примерно 187 тыс. евро в год, но лечила пациентов и за деньги. В Видземе и в целом в Латвии это единственная наркологическая больница, так как в Риге, Резекне, Лиепае есть только отделения для лечения от алкоголизма

Комплекс замка является собственностью государства, и, как сообщил председатель думы Паргауйского края Хардийс Вентс, самоуправление готово было перенять его в собственность и сохранить в здании медицинское учреждение, а также реновировать здание.

Ранее Страупскую наркологическую больницу планировалось объединить со Стренчской больницей.