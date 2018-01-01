В Лиепае будет торжественно поднят большой флаг Латвии

В патницу, 8 декабря, в Лиепае на площади Я. Чаксте будет торжественно поднят большой флаг Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Лиепайской думе.

Флаг площадью 50 кв.м будет поднят на флагшток высотой 35 м. Прозвучит марш в исполнении группы Морских сил оркестра Национальных вооруженных сил.

В рамках проекта «Флаг Латвии» к столетию государства в 2018 году планируется разместить в символичных и хорошо видимых местах в Риге и центрах регионов большие флаги Латвии.

В мероприятии в Лиепае примут участие руководство городской думы и делегации министров обороны стран Балтии.