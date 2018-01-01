Член правления «Olainfarm» отозвал свое заявление об уходе в связи со смертью Малыгина

Лапиньш отозвал свое заявление об уходе из правления с 12 января 2018 года, и отзыв заявления утвердил совет предприятия.

По словам Лапиньша, с «Olainfarm» его соединяют глубокие корни, которые формировались на протяжении более 10 лет. «Утрата Валерия Малыгина - тяжелый удар для коллектива, партнеров и акционером. Я считаю, что обязан использовать накопленный опыт и полученную от Валерия мудрость, чтобы помочь предприятию, труду всей его жизни, преодолеть этот тяжелый этап», - сказал Лапиньш.

Как сообщалось, в конце недели скончался руководитель и совладелец «Olainfarm» Валерий Малыгин.