«Те, кто не платят налоги - бандиты! Вам завтра придется туго, ваша жизнь изменится»

По словам представителя Draugiem.lv Яниса Палкавниекса, предприниматели, которые сегодня не платят налоги, завтра просто не смогут выживать в бизнесе, поскольку сейчас их конкурентоспособность строится в основном за счет налоговой оптимизации. Кроме того, настанет время, когда такие предприниматели будут вычеркнуты из светского общества и общественной жизни. «Потому что тот, кто не платит налоги, это обычный бандит!», - считает он.

Палкавниекс на форуме налогоплательщиков рассказал, что в последний месяц Draugiem.lv с таким явлением. «К нам пришли трудоустраиваться программисты, ранее работавшие в известных компаниях, и спросили: «А вы будете платить официальную зарплату, со всеми налогами?» Учитывая, что программист - профессия дефицитная не только в латвийском масштабе, но и мировом, у меня возникает вопрос -

«Зачем вы вообще работаете на предприятии, которое ворует ваши деньги?»

Ведь вы работаете даже у одного какого-то вора, а в целой банде, которая злоумышленно занимается ежедневным воровством. Для меня это уму непостижимо: человек, который завтра может создать что-то великолепное, работает у бандитов. Почему?!»

Палкавниекс убежден, что нужно отличать авторское вознаграждение, которое человек получает за разовую работу, от постоянного трудоустройства с авторским вознаграждением. И

желание некоторых компаний сэкономить на трудовых договорах в конце концов выйдет им боком.

«Мы, например, не торгуем скидками, платим все налоги и при этом живы. - говорит он. - Более того - очень даже живы. У нас 220 работников в Латвии, 325 работников в США. Да, у нас нет в автопарке «порша», но есть «фольксвагены», и мы можем выживать».

Палкавниекс считает, что все эти разговоры о том, как мотивировать людей платить налоги - это все равно что говорить о том, как мотивировать воров не воровать. «Мы как общество должны быть настроены категорически против таких людей. Однако мы часто видим, как какие-то награды признания и призы получают предприятия, выплачивающие зарплаты в конвертах.

Предприниматель приходит на награждение, получает призы, только потому, что спонсор какой-то партии. Но в нормальном обществе такой человек должен быть вычеркнут из списка уважаемых людей. Хорошо хоть, что эти люди такими делами не хватаются в открытую, как это было раньше. Типа я такой умный - умею обойти налоги».

По словам эксперта,

тем, кто сегодня не платит налоги, завтра придется туго.

«Совсем скоро такие шуточки закончатся. - говорит он. - И тогда посмотрим, как изменится ваша жизнь. Сейчас вы конкурируете тем, что не платите налоги и ваши издержки ниже, чем у других. Мы же все время платим налоги и выживаем в таких условиях более 13 лет. А вам очень скоро придется платить по полной, и в этот замечательный день мы победим! А где будете вы?...»