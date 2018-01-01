Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в России. Рисунок вышел еще до дня голосования - 14 марта 2018 года.

Согласно опубликованному в Facebook галериста Марата Гельмана изображению, на карикатуре на руке у Владимира Путина находится кукла, которая говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». При этом за спиной у российского лидера сидит связанный человек с завязанными глазами.

«Я - Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!», - говорит персонаж.