Что значит Brexit для студентов из Латвии?

24 марта в Риге в конференц-центре Radisson Blu Hotel Latvija пройдёт выставка зарубежного образования Daysof International Education, на которой будет представлено более 100 учебных заведений из разных стран мира.

Традиционно большую часть участников составляют учебные заведения из Великобритании: государственные и частные школы, университеты, языковые школы. Несмотря на BREXIT, Великобритания остается самым популярным направлением среди латвийской молодежи. Но у молодых людей возникает много вопросов в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. Поменяются ли условия финансирования образования в университетах? Смогут ли латвийские школьники учиться в государственных школах? Каково отношение местного населения к международным школьникам и студентам? Своим мнением делятся специалисты Baltic Сouncil for International Education и организаторы выставки.

За последний год участвовали во многих международных образовательных конференциях, выставках, семинарах и дискуссиях, и практически везде поднимался вопрос о BREXIT и его последствиях для студентов Евросоюза.

Главный вывод на сегодняшний день – школы и университеты Великобритании по-прежнему ждут студентов из Латвии. Во время всех встреч нам постоянно подчёркивали, что образование не имеет границ и национальностей, и никакие политические решения не заставят британские школы и вузы закрыть двери перед европейскими студентами. Интернациональность – одна из главных черт британского образования.

Студенты и выпускники, которыми гордятся британские вузы, и которых они по праву считают своими, являются выходцами из сотен стран мира, и Британия ни в коем случае не хочет потерять статус одного из лучших поставщиков образовательных услуг. 30 мировых лидеров в разное время учились в Оксфордском университете; среди выпускников London School ofEconomics - 18 лауреатов Нобелевской премии, 34 президента и премьер-министра разных стран. Таких примеров можно приводить много.

Университеты

На настоящий момент для наших студентов нет никаких изменений по поступлению в вузы. Студенты стран ЕС, которые начнут учёбу на программах бакалавра в вузах Англии и Уэльса в сентябре 2018 года, имеют право получить кредит на весь период обучения. Учёба в вузах Шотландии остаётся бесплатной. Магистры по-прежнему могут получить кредит в размере 10,609 GBP и распорядиться им по своему усмотрению, покрыв либо расходы на учёбу, либо на проживание. Неизменными остаются и условия возврата кредита (оклад должен составлять не ниже 21,000 GBP).

Что касается 2019 года, то Шотландия уже выступила с официальным заявлением, подтвердив, что для всех студентов ЕС, которые поступят на программы бакалавра в 2019, учёба также останется бесплатной. Тем самым, как заявила министр высшего образования Шотландии госпожа Ширли-Энн Сомервиль, Шотландия демонстрирует своё отношения к студентам из Евросоюза и делает однозначный призыв молодёжи: «Шотландия ждёт вас!»

К 15 января 43500 студентов ЕС подали заявки в вузы Великобритании на сентябрь 2018 года, что на 3% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Всё это доказывает, что интерес к учёбе в Великобритании не ослабевает.

Государственные школы и колледжи

Весь этот год продолжается прием заявок в государственные школы и колледжи, где обучение для латвийских школьников бесплатное. Школы подчёркивают, что такие условия сохранятся, как минимум, на весь период учёбы поступившего, независимо от результатов BREXIT.

Частные школы

Здесь ничего не меняется. Эти школы всегда были платными, и наши студенты поступали в них ещё задолго до вступления Латвии в Евросоюз. На протяжении всех последних лет популярность британских частных школ росла, ибо система школьного образования Великобритании признана одной из лучших в мире. 24 марта в Риге можно встретиться с представителями многих школ: Bromsgrove School, Bede's School, Rydal Penrhos School, Rendcomb College, Queen Ethelburga's, Abbey DLD, Felsted School, Ashbourne College, Cardiff Sixth Form College, Bosworth, Bishopstrow, Warminster School, Royal Russell School, Bellerbys College, Durham College.