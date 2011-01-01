15-й «тролик», виниловый рынок и «раздевалка»: 11 фактов о Маскачке

Первые ассоциации, которые возникают у многих, говоря о Московском форштадте или Маскачке, — район за центральным рынком, куда ходит 15-й троллейбус, и где можно «просто так, ни за что, получить в нос». Но такое мнение о микрорайоне бытуешь лишь среди тех, кто недостаточно хорошо его знает. На самом деле это район с богатой историей и достаточно насыщенной культурной жизнью. Подробнее - в подборке Русского TVNET.