Полиция провела обыски на Рижском центральном рынке, изъяты документы

Во вторник, 15 мая, полиция провела обыски в помещениях Рижского центрального рынка, подтвердил руководитель отдела маркетинга и коммуникации рынка Александр Шунин.

Шунин подтвердил, что полиция изъяла несколько документов. Произведенный сегодня обыск - дополнительные действия в рамках уже открытого уголовного процесса, который Шунин комментировать не стал.

В Госполиции рассказали, что обыски были проведены по уголовному процессу в связи с доведением Агенскалнского рынка до аварийного состояния.

Обыски провели не только в помещениях Рижского центрального рынка, под управлением которого раньше находился Агенскалнский рынок, но и на местах жительства сотрудников рынка, а также на предприятиях, связанных с обслуживанием этого объекта.

Подозреваемых по этому делу пока нет.

Как ранее писал Русский TVNET, Агенскалнский рынок был закрыт в январе этого года из-за плохого технического состояния. Несколько лет им управляло АО Rīgas centrāltirgus, а с февраля перенял департамент собственности Рижской думы.

Недавно на аукцион на право аренды Агенскалнского рынка сроком на 30 лет заявку подал один претендент - владельцы квартала Калнциема. Аукцион состоится 18 мая.

Новый инвестор должен восстановить рынок за три с половиной года.

Уже ранее Рижский Центральный рынок попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так бывший руководитель Анатолий Абрамов в начале мая в суде первой инстанции получил денежный штраф за взятку, а также он выступает в качестве обвиняемого еще в двух делах.

В одном из них он обвиняется в присвоении и использовании служебного положения, а во втором обвиняется по 320 статье Уголовного закона во взяточничестве.