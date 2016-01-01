Обыски в Vairāk saules стали «ответочкой» конкурентов?

В тот самый день, когда в сети ресторанов «Vairāk saules» прошли обыски, несколько торговых центров получили электронные письма от пиццерии «Čili pica», в воскресенье вечером рассказала передача «Nekā personīga».

Об одном из таких писем рассказала директор по маркетингу «Domina shopping» Ивета Зваигзне - Алере: «В тот день, когда закрыли «Vairāk saules», мы, руководство «Domina shopping», спустя минут десять после того, как туда явилась криминальная полиция, получили письмо с вопросом,

счастливы ли мы сейчас и намек на то, что у предприятия проблемы с уплатой налогов».

Расследование дела «Vairāk saules» проводит Рижское управление Криминальной полиции, в распоряжении которой мало налоговых дел. Полиция пока не комментирует, обратится ли за помощью к специалистам СГД по кассовым аппаратам.

Как отмечает «Nekā personīga», обычно налоговые дела расследует СГД. Она же отвечает и за лицензирование кассовых аппаратов. Финансовая полиция СГД расследовала в том числе мухлеж c налогам и в «Čili picа» в Лиепае, и в сети «Gan bei».

Рестораны «Vairāk saules» СГД проверяла в марте 2016 года. Сравнивая операции в кассовых аппаратах и данные бухгалтерии, все сошлось.

Внеочередная проверка была и в ресторане на улице Валдемара в августе прошлого года. Предприятие в числе первых установило первые кассовые аппарата нового поколения, за что получила похвалу от СГД.

Старший инспектор Рижского управления Криминальной полиции Инесе Лазда отказалась отвечать на вопросы «Nekā personīga», в том числе о том, как общество может быть уверенным в том, что полиция не выполняет заказ конкурентов.

Предприятие же пытается восстановить хозяйственную деятельность, но вернуть репутацию будет сложнее. Полиция подозревает компанию в мошенничестве с кассовыми аппаратами на протяжении двух лет, хотя прошлым летом СГД таких нарушений не открыла.

Все рестораны «Vairāk saules» на выходных восстановили свою работу. Под залог 30 000 евро выпущена главная бухгалтер и шеф-повар; сотрудник IT, которые не является работником «Vairāk saules» остается задержанным.

Обыск прошел в прошлый вторник - всех посетителей выгнали, сотрудников поставили к стене, в офис полиция прибыла в масках.

Такие обыски полиция мотивировала одной целью - в ресторанах продолжительное время укрываются истинные доходы, нанесся таким образом урон государству в размере полутора миллионов.

По версии полиции возможное преступление реализовали 4 лица. Главный снабженец «Vēl vairāk saules» Дмитрий Балаба якобы достал нелегальную компьютерную программу и передал ее специалисту IT Эдгару Штромбергу. Тот в свою очередь модифицировал кассовые аппараты, чтобы уменьшить ежедневные поступления в каждом ресторане. После этого часть наличных денег выплачена сотрудникам в конвертах. Якобы эту схему помогла прикрыть главный бухгалтер.

Полиция считает, что задание специалисту по IT Штромбергу дал Аиво Шнейдерс, совладелец «Vairāk saules», которые в повседневной жизни работает на кухне.

Совладелец «Vairāk saules» Мартиньш Калниньш отметил передаче, что задержание Штромберга под арестом абсурдно - он человек, связанный с услугами аутсорсинга, который занимается обеспечением интернета, устанавливает видео камеры, с прямой деятельностью компании он не связан.

При обысках на местах жительства полиция изъяла все компьютеры и телефоны.

Деньги искали даже в детских копилках. Обыскали и машины. Обыскан и дом адвоката члена совета холдинга Яниса Эшенвалда, отобран телефон, что законом запрещено.

В 2016 «Vairāk saules» был реорганизован. Предприятие разделили - производственный цех отделили от ресторанов и банкетного сервиса. На балансе ресторанной сети наблюдается спад, в том время как вся группа в качестве налогов заплатила 800 тысяч евро. По прогнозам этого года сумма превысит миллион.

«Vairāk saules» занял место арендатора в двух торговых центрах, в которых ранее находилась «Čili pica», также «Vairāk saules» переманили несколько ведущих сотрудников конкурентов.

Полиция не раскрывает, насколько давно начато расследование, только информирует, что уголовное дело начато по заявлению.