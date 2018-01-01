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Полгода в Тихом океане, 13 суток под завалами и другие счастливые истории спасения

Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: flickr/ US Army Africa

В этом месяце весь мир следил за поиском и выведением на поверхность двенадцати юных спортсменов и их тренера в Тайланде, которые провели в затопленной пещере Тхам Луанг несколько недель. К счастью, всех узников природных катаклизмов удалось спасти - заметно похудевших, но счастливых. Пока состояние мальчиков улучшается, Русский TVNET предлагает вспомнить другие невероятные истории спасения, которые наглядно иллюстрируют поговорку «Надежда умирает последней».

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