Возможную замену посла Латвии в России официально пока не комментируют

Следующим послом Латвии в России может стать бывший посол Латвии в НАТО, генеральный инспектор Министерства иностранных дел Марис Риекстиньш, но пока эта информация официально не подтверждена.
Риекстиньш сказал агентству ЛЕТА, что не может подтвердить эту информацию, не комментировали ее и в МИД, и в пресс-службе президента Латвии.
Комиссия Сейма по иностранным делам обычно рассматривает такие вопросы на закрытом заседании, и там тоже не дали комментариев.
Сейчас послом Латвии в России является Аустра Курме, которая далее будет работать в ОАЭ. О возможных изменениях сообщило Латвийское телевидение.
Курме работает в России с конца 2013 года, так что время ротации послов наступило.