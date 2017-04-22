Отчет Полиции безопасности: главное - российская угроза

Полиция безопасности опубликовала годовой отчет. Основное внимание в документе уделено так называемой российской угрозе. По мнению ПБ, российские спецслужбы создают позиции влияния и способствуют формированию определенного общественного мнения, распространению конкретных взглядов и идей — например, негативного отношения жителей Латвии к НАТО, сообщает программа Латвийского радио 4 «Открытый вопрос».

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Согласно отчету ПБ, интересуются российские спецслужбы также и экономикой, энергетикой, отношением к антироссийским санкциям и другими стратегическими темами. Для получения информации вербуются люди и формируются сети источников информации. Используются персоны, посещающие Россию с официальными или частными визитами, а также связанные с ней жители приграничья, контрабандисты, бизнесмены, работающие с Россией, чиновники.

Названы в отчете ПБ и конкретные имена. Среди них — известный рижский публицист, редактор интернет-платформы IMHOclub.lv Юрий Алексеев. В интервью радиостанции журналист выразил недоумение по поводу того, что представляемый им ресурс рассматривается как один из инструментов влияния Кремля. Кроме того, Алексеев указал на нездоровый, по его мнению, перекос в сторону российской тематики в отчете ПБ.

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«В отчете ПБ слово «Россия» употреблено 366 раз. Слово «Исламское государство», «ИГИЛ» — употреблено 20 раз.

Каждую неделю, в нашей Европе, где мы живем, исламские боевики Исламского государства у-би-ва-ют лю-дей! Позавчера еще убили троих, во Франции. Каждую неделю — по три, по десять, по двадцать, по сто, — убивают людей. Простите. Российские боевики у нас кого-то убили? Российские спецслужбы, российское влияние, Кремль, Путин, кто угодно — убил кого-то в Латвии? У меня в голове не укладывается! Где, с какой стороны наша полиция ищет опасность?!

Вся Европа не может справиться с миллионам беженцев, там творится неизвестно что, а мы разбираем, что опасен Алексеев с его «имхоклабом», понимаете? Чем они занимаются? Нет, кстати, мне это важно. Потому что Полиция безопасности существует на налоги, которые я плачу. Если она занимается борьбой со мной... То есть чижика съели! А рядом стоит дракон, который может сожрать», — заявил публицист.

Второй гость программы, председатель Объединения юристов Рихард Бунка выразил мнение, что Россия действительно рассматривает Латвию как одну из сфер своего влияния.

«Мне абсолютно ясна и понятна логика действий президента Путина, потому что я сам по образованию юрист, по специальности — оперативный сотрудник, также как и он.

И поэтому в моей голове выстраивается четкая схема действий, как он организует работу своих служб, направление их деятельности, удерживание, скажем так, сфер влияния, и все остальное. У него общая доктрина (нам это нужно понять) — что Россия это общемировой политический игрок. Один из пяти основных членов Совета безопасности ООН, имеющий право вето. В связи этим они имеют интересы естественным образом по всему миру.

И конечно, с точки зрения Путина, он должен иметь в резерве некоторые планы (ну, так логично выходит) влияния в определенных регионах в целях продвижения интересов (его личных или государственных — это уже вопрос другой). В связи с этим, конечно, он хочет иметь потенциальные позиции в пограничных территориях. И мы как раз являемся этой пограничной территорией.

Поэтому процесс событий, который здесь происходит, — он имеет естественный характер», — пояснил эксперт.

Более подробную дискуссию об опубликованном отчете ПБ слушайте в подкасте выпуска программы Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» с участием Р.Бунки, Ю.Алексеева, а также правозащитника Анхелиты Каменской.

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