ЦИК объявила повторное голосование на одном избирательном участке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основе постановления Административного окружного суда официально объявила повторное голосование на муниципальных выборах на 785-м избирательном участке в Кекавском крае.

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Окружной суд 21 июня отклонил просьбу отменить ранее принятое ЦИК решение о повторных выборах на этом участке.

Повторное голосование на 785-м участке состоится 22 июля.

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Как сообщалось, с просьбой отменить результаты выборов на этом участке в ЦИК обратилась кандидат в депутаты от национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Иева Арнте.

Чтобы преодолеть 5%-ный барьер, ВЛ-ТБ/ДННЛ не хватило в Кекавском крае пяти голосов, однако, как информировала ЦИК Арнте, в ее распоряжении есть информация о том, что на 785-м участке при подсчете голосов оказалось на шесть бюллетеней больше, чем подписей избирателей.

Как указала кандидат, возможно, бюллетени были добавлены или члены избирательной комиссии забыли дать подписаться некоторым голосующим. В любом случае, по словам Арнте, Кекавская избирательная комиссия свою работу не проделала должным образом.

«Если бы все было корректно, возможно, мы бы эти пять необходимых голосов получили. Мы не хотим смириться с тем, что ВЛ-ТБ/ДННЛ не прошло в думу из-за халатности комиссии», - заявила Арнте.

В целом в Кекавскую краевую думу из 14 списков прошли кандидаты девяти.

Больше всего голосов удалось набрать Новой консервативной партии - 21,38%. 12,07% голосов избирателей на выборах получил Крестьянский союз Латвии, 11,24% - Альянс регионов.

Партия "Честь служить нашей Латвии" получила 9,58% голосов, список "Единства, "Партии роста" и "Для развития Латвии" - 7,9%, "Согласие" - 6,85%, "Едины для Латвии" - 5,21%, Видземская партия - 5,2%, Латвийская Зеленая партия - 5,13%.

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