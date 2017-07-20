Депутат: «разговоры олигархов» ни для кого не стали откровением

Сегодня, 20 июля, проходит заседание Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которое посвящено так называемым «разговорам олигархов» в отеле Rīdzene. По мнению депутата Сейма Алексея Лоскутова, заседание вряд ли на что-то повлияет, в то время как для общества публикация разговоров уже стала иллюстрацией того, о чем все и так давно догадывались.

Как отметил политик и экс-глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь», сегодняшнее обсуждение «разговоров олигархов» скорее всего станет внутриведомственным «разбором полетов».

«На мой взгляд, это заседание вряд ли сможет расставить точки над i. Скорее всего, для Прокуратуры и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией высказать свою точку зрения по поводу самого факта утечки информации и на разделение функций этих двух учреждений по оценке информации, которая содержится в записях. Я имею ввиду чисто правовые вопросы распределения компетенции двух учреждений и возможности использования информации в интересах уголовного процесса», — сказал Лоскутов.

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Публикации «разговоров олигархов» журналом Ir ранее вызвали большой резонанс в обществе, однако, считает Лоскутов, вряд ли для кого-то эти беседы стали откровением.

«Что касается содержательной стороны, то

общество, на мой взгляд, не узнало ничего принципиально нового.

Общество получило иллюстрацию того, о чем на уровне кухонных разговоров все догадывались. Что происходят разговоры между теми, кто пытается контролировать власть. Они решают свои вопросы с такой же легкостью, как и вопросы использования государства в своих интересах. То есть мы получили не юридические, а социальные доказательства того, что такие процессы происходят», — заключил Лоскутов.

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