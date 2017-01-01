Кто занял место Бондарса в Латвийском объединении регионов

На собрании представителей Латвийского объединения регионов (ЛОР) в должности председателя правления этого политического объединения утверждена Неллия Клейнберга, сообщил агентству ЛЕТА представитель ЛОР Валдис Вернерс.

В правлении ЛОР продолжат работать депутат Лиепайской думы Янис Вилнитис и заместитель председателя Алуксненской краевой думы Айварс Фоминс.

Как сообщалось,

с поста председателя правления ЛОР ушел Мартиньш Бондарс.

Сначала его место предлагали занять депутату Лиепайской думы Янису Вилнитису, который отказался от предложения.

Ранее ЛОР планировало по крайней мере несколько месяцев нового председателя правления не искать.