МИД осудил Ушакова за попытку встретиться с генсекретарем НАТО

Попытки мэра Риги Нила Ушакова встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы заключить «беспрецедентное соглашение» о сотрудничестве столичного самоуправления с альянсом, непонятны и двусмысленны, заявил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гинтс Егерманис.

Ранее «Неаткарига» писала, что Ушаков через Партию европейских социалистов (ПЕС) искал способы встретиться со Столтенбергом, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве столичного самоуправления с альянсом. У многих в Латвии это вызвало подозрения в том, что Ушаков преследует скрытые политические цели, пишет газета.

Егерманис сказал, что любой руководитель самоуправления может провести двустороннюю встречу с международными и любыми другими организациями, но, если речь идет об официальном соглашении, это нужно делать с согласия или поддержки МИД. В данном случае встреча не обсуждалась и не согласовывалась с министерством.

«Заранее о встрече мы ничего не знали. С нами не обсуждалось ее возможное содержание, поэтому мэр Риги по только ему известным причинам занимается самодеятельностью», - сказал Егерманис. Он добавил, что самоуправления в известной степени самостоятельны, но, если речь идет о сотрудничестве с международной организацией, это уже не компетенция самоуправления.

По словам Егерманиса, если речь идет о сотрудничестве с региональной или международной организацией, то

государство аккредитует своего представителя в эту организацию, и через таких представителей и ведется сотрудничество.

«Если он хотел говорить о каком-то более тесном сотрудничестве с силами НАТО, говорить об этом нужно было не в главном офисе НАТО, а в Латвии, в Министерстве обороны. Непонятно, что заставило мэра Риги отправиться в Брюссель, - добавил пресс-секретарь МИД. - Вероятно, нашим партнерам было неясно, на каком уровне проходил этот визит и с какой целью».

Егерманис напомнил, что, когда он был послом Латвии в Швеции, Ушаков ездил и в Стокгольм, где встретился с представителями социал-демократической партии Швеции и градоначальником. Об этом визите Егерманис ничего не знал.

«С одной стороны, нет ничего чрезвычайного в том, что он встретился с городским руководством, но было бы логично как-то задействовать посольство. Это оставляет у наших партнеров неясное впечатление и заставляет задавать вопрос, насколько серьезным партнером является самоуправление Риги», - сказал Егерманис.

Как сообщает издание, Ушаков использовал свои контакты в ПЕС, чтобы организовать личную встречу со Столтенбергом, который ранее был председателем Норвежской рабочей партии, являющейся членом ПЕС. Согласно неофициальной информации, Ушаков связался с лидерами ПЕС и попросил, чтобы они помогли организовать ему двустороннюю встречу со Столтенбергом, и они в пределах своих возможностей действительно ему помогли.

Однако, как рассказал изданию анонимный источник, Ушаков в НАТО был принят так же, как и представитель любого другого самоуправления, то есть с мэром Риги в штаб-квартире альянса в Брюсселе встречался представитель более низкого ранга - помощник генсека по вопросам публичной дипломатии Такан Илдем. Кроме того, соблюдая процедуру, администрация НАТО информировала об этой встрече Латвию, и на нее были приглашены представители дипломатической службы страны.

У латвийских дипломатов желание Ушакова установить сотрудничество самоуправления Риги с НАТО вызвало недоумение.

Как пишет газета, мэр Риги надеялся на то, что в рамках этого сотрудничества представители альянса будут участвовать в программе Рижской думы по образованию и интеграции молодежи - посещать русские школы, чтобы своими рассказами приближать молодежь к западным ценностям и способствовать росту доверия к организации.

Издание отмечает, что, с учетом репутации «Согласия», неофициально высказываются предположения, что это могла быть провокация, а именно, на фоне реформы системы образования визиты солдат НАТО в школы заинтересованные стороны могли бы представить в ключе, диаметрально противоположном намерениям Ушакова. О встрече Ушакова был информированы и службы безопасности Латвии.

От ответов на вопросы об истинных целях встречи Ушаков уклонился. «Ушаков как руководитель крупнейшей в Латвии партии встречается с политиками и представителями исполнительных органов различных стран и рангов, чтобы обменяться мнениями и обсудить актуальные вопросы», - сообщила изданию его пресс-секретарь Лайла Ивана.