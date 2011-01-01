Ашераденс: решения «Единства» не связаны с мнением спонсоров

Решения «Единства» не связаны с мнениями спонсоров, заявил в интервью «Латвияс авизе» лидер партии Арвил Ашераденс, комментируя предположения вышедшей из партии Солвиты Аболтини о том, что в подборе кандидатов на пост министра экономики усматриваются интересы спонсоров партии.

«У меня нет такой информации. Если у Аболтини такая информация есть, пусть она раскроет ее. Я никак не связываю свои решения с интересами спонсоров партии. [..] Я не встречал ни одного спонсора и не принимал в их интересах ни одного решения», - сказал Ашераденс.

Аболтиня, возглавлявшая «Единство» с 2011 по 2016 год, была 6 ноября решением правления исключена из партии.