Угадать с одной попытки: за кого голосуют граждане РФ в Латвии на «выборах Путина»

«Путин - самый лучший президент», «Путин - единственный достойный кандидат», - такие настроения преобладали и такие реплики звучали из уст собравшихся у Посольства РФ в Риге сегодня, 18 марта. Русский TVNET пообщался с избирателями, имеющими паспорт гражданина России, для того, чтобы узнать, кого и почему они поддерживают на Президентских выборах, в исходе, которых, похоже, уже давно никто не сомневается.

У Посольства России в Латвии в очереди стоит более тысячи человек - многие из них поделились, что провели в ожидании возможности отдать свой голос за президента РФ от 1 до 2 часов.

Среди десятка человек, случайно выбранных Русским TVNET для небольшого интервью, лишь один гражданин России, пришедший к Посольству РФ в Латвии в Риге для того, чтобы отдать свой голос, рассказал, что поддерживает Павла Грудинина от КПРФ.

«Хватило уже этого Путина! Единственная надежда на Грудинина. Он обещает прогрессивный налог, согласно которому богатые платят больше, бедные не платят совсем.

[..] Бесплатное здравоохранение, бесплатное высшее образование», - аргументировал свою позицию мужчина, стоящий в огромной очереди к посольству.

Большинство собравшихся граждан РФ были единодушны - свой голос они отдадут за Путина.

«Что могут поддерживать российские пенсионеры? Естественно, программу обеспечения нашего дальнейшего проживания. Путин делает всё для народа и для государства»;

«А главное, что человек хочет восстановить мир на земле»;

«Я за Владимира Владимировича. Поддерживаю его политику, то, что он сохраняет целостность Российского государства»;

«Других нет нормальных кандидатов кроме Путина - из всех, кто сейчас претендует на должность президента РФ он единственный достойный»;

«Путин - самый честный, самый справедливый человек. Я не политик, но если честно, я бы Латвии посоветовал налаживать хорошие отношения с Россией», - так они прокомментировали Русскому TVNET свою позицию.

На вопрос о том, как, по мнению голосующих граждан РФ в Латвии, будут складываться отношения Латвии и восточного соседа после Президентских выборов в России, а также, что из уже проделанного Владимиром Путином на посту президента они оценивают выше всего, однозначного ответа Русский TVNET не получил.

Комментируя «соперников» действующего президента России на сегодняшних выборах, многие подчёркивали - в этом году среди всех кандидатов достойного конкурента Путину нет.

Подробнее о том, что сказали Русскому TVNET пришедшие к Посольству РФ в Риге граждане России - смотрите в нашем видео сюжете.

Как сообщалось ранее, в настоящее время в Латвии проживает более 50 тысяч граждан РФ, которые могут проголосовать на пяти избирательных участках. По одному участку находится в Даугавпилсе и Лиепае, три избирательных участка - в Риге (на ул. Антонияс, 2, ул. Смилшу, 3 и ул. Кр. Валдемара, 36). Посол России в Латвии прокомментировал, что надеется, что в этом году явка избирателей будет выше чем в прошлых годах.