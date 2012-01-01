Эксперт: мобилизация проживающих в Латвии граждан России очень высокая

Он отметил что результат выборов очевиден и будет достигнут без нарушений, добавив, что в России традиционно были сильные руководители, что видно и в рекламных слоганах Владимира Путина в этом году «Сильный президент, сильная страна».

Комментируя прозвучавшие в СМИ опасения, что на избирательных участках в России могут быть нарушения, Анджанс напомнил, что и в другие годы замечались различные странности на выборах, например, на участках на Дальнем востоке, однако Россия никогда не признает нарушения.

В свою очередь профессор факультета социальных наук Латвийского университета Ояр Скудра отметил, что и на прошлых выборах президента России в 2012 году в Латвии была заметна большая активность избирателей. Однако он указал, что на фоне общего числа российских избирателей латвийские голоса достаточно несущественны.

Скудра также отметил, что он не сомневается, что наибольшую поддержку в этом году получит Владимир Путин, поскольку проживающие в Латвии российские граждане всегда поддерживали именно его.

На прошлых выборах президента России в 2012 году в Латвии проголосовали 21 895 избирателей.

В Риге сегодня к 14:00 проголосовали 2200 избирателей.

Избирательные участки будут открыты до 20:00.