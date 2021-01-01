Брюссель может сократить финансирование Восточной и Центральной Европы

Брюссель планирует в предстоящий бюджетный период сократить финансирование ЕС для Восточной и Центральной Европы и направить освободившиеся средства в южные государства вроде Испании и Греции, пишет Financial Times.

Изменение состоится в рамках проекта бюджета на период 2021-2027, который еврокомиссия представит в следующем месяце, оно касается политики сплочения на сумму 350 млрд евро, направленной на оказание поддержки наименее развитым членам блока.

По планам, изменится действовавший до сих пор порядок распределения средств с учетом ВВП на душу населения, его заменят более широкими критериями. Новые критерии были бы в том числе связаны с безработицей молодежи, образованием, экологией, миграцией и инновацией, пишет Financial Times.

Финансирование также привяжут к соблюдению принципов правового государства и прочих принципом ЕС, а также будут установлены более жесткие ограничения для использования полученных средств.

Изменения должны вызвать наибольшее беспокойство у Польши и Венгрии, которые извлекают существенную пользу из политики сплочения, но расходятся с Брюсселем по вопросам демократических стандартов и правового государства. Польша в том числе предупредила, что связывание финансирования ЕС с независимостью судебной системы привело бы к «огромным проблемам» и нарушило бы суверенитет государства.

Точные детали реформы находятся пока на стадии переговоров, но дипломаты и чиновники прогнозируют, что по ее итогам финансирование перейдет от Польши, Чехии, Венгрии и Балтийских стран расположенным южнее странам вроде Италии, Испании, Греции и даже части регионов Франции.