Собрано 114 подписей евродепутатов за пересмотр реформы русских школ в Латвии

Депутаты Европейского парламента Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов собрали подписи 114 депутатов Европарламента под призывом к правительству и Сейму Латвии пересмотреть изменения в законах, предусматривающие реформу школ национальных меньшинств. Об этом сообщил Андрей Мамыкин.

В призыве, инициаторами которого являются Мамыкин и Митрофанов, подчеркивается, что русские Латвии являются одним из традиционных языковых меньшинств ЕС и правительство должно уважать и соблюдать их права.

«Как напоминают европарламентарии, в договоре ЕС записано, что ЕС основывается на уважении к национальным меньшинствам. В свою очередь Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, которую ратифицировала Латвия, предусматривает, что при наличии большого запроса обучение должно проводиться на родном языке. Депутаты Европарламента подчеркивают, что такой запрос со стороны русскоязычных жителей Латвии есть», - сказал Мамыкин.

«С каждым депутатом Европарламента, который присоединился к призыву, мы встречались, разговаривали и анализировали ситуацию. Резюме коллег было единодушным: «Как такое может происходить в одной из стран ЕС?«. Свои подписи под призывом поставили депутаты из всех 28 государств Евросоюза. Это первый раз, когда столь значительное количество депутатов прямо обращается к властям Латвии. Считаю, что истинное лицо латвийского национализма нельзя скрывать», - сказал политик.

Мамыкин и ранее заявлял о том, что будет добиваться рассмотрения вопроса о реформе образования в комитете Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (LIBE). Также он намерен добиваться, чтобы поправки о реформе русских школ в порядке исключения рассматривались Венецианской комиссией - консультационной экспертной группой Совета Европы по конституционным вопросам. «Я подниму скандал в Европарламенте и везде, где смогу, чтобы оспорить эту реформу», - заявил политик.