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Ашераденс: на выборах будет выбран сценарий будущего Латвии

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

Осенью решится будущее Латвии, так как парламентские выборы для страны означат также перепутье, считает председатель партии «Единство» министр экономики Арвил Ашераденс.

Выступая на общем собрании членов объединения «Новое Единство», Ашераденс отметил, что на этом перепутье возможно несколько сценариев: четкий европейский выбор, что для Латвии означат быть частью Северной Европы, популистский выбор в направлении стран Вышеградской группы и выбор в восточном направлении.

Ашераденс призывает избирателей быть бдительными и подумать, что «скрывается за вывеской каждой партии», и «смогут ли успешно руководить страной политики, меняющие партии, как перчатки».

По его словам, в «Единстве» произошли фундаментальные перемены, партия работает как единая команда, и в объединении «Новое Единство» у нее есть партнеры, на которых можно положиться.

Предстоит выполнить пять задач: образование должно быть современным, здравоохранение - доступным, суд - справедливым, зарплата - достойной, границы - защищенными, подчеркнул лидер «Единства».

В субботу проводится заседание думы «Единства» и общее собрание членов объединения «Новое Единство», на котором обсуждается подготовка к предстоящим осенью выборам Сейма.

В объединение «Новое Единство» входят партии «Единство», «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе», «Городу Тукумсу и краю» и Екабпилсская партия.

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