Президент Латвийской ассоциации семейных врачей будет баллотироваться в Сейм

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде будет баллотироваться в Сейм по списку Латвийского объединения регионов и в случае избрания может покинуть пост руководителя организации.

Вейде сообщила, что будет участвовать в выборах, так как не видит других способов, как остановить «уничтожение государственной медицины». Она будет баллотироваться в Рижском избирательном округе под третьим номером.

На вопрос, продолжит ли она в случае избрания работу как руководитель ассоциации, Вейде ответила, что «время покажет», но, если правление и коллеги попросят ее уйти в отставку, она так и сделает.

В настоящее время среди депутатов Сейма есть несколько руководителей ассоциаций, например, депутат Сейма Лига Козловска возглавляет Латвийскую ассоциацию семейных врачей, а депутат Андрис Силиньш - Латвийскую федерацию пенсионеров.