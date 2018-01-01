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Президент Латвийской ассоциации семейных врачей будет баллотироваться в Сейм

LETA
Сармите Вейде | Фото: Zane Bitere / LETA

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде будет баллотироваться в Сейм по списку Латвийского объединения регионов и в случае избрания может покинуть пост руководителя организации.

Вейде сообщила, что будет участвовать в выборах, так как не видит других способов, как остановить «уничтожение государственной медицины». Она будет баллотироваться в Рижском избирательном округе под третьим номером.

На вопрос, продолжит ли она в случае избрания работу как руководитель ассоциации, Вейде ответила, что «время покажет», но, если правление и коллеги попросят ее уйти в отставку, она так и сделает.

В настоящее время среди депутатов Сейма есть несколько руководителей ассоциаций, например, депутат Сейма Лига Козловска возглавляет Латвийскую ассоциацию семейных врачей, а депутат Андрис Силиньш - Латвийскую федерацию пенсионеров.

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